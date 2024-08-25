أعلن "حزب الله" أنه تم الانتهاء من هجومه عبر "المرحلة الأولى" من رده على اغتيال القيادي الكبير فؤاد شكر، بإطلاقه 320 صاروخًا تجاه مواقع إسرائيلية، طالت 11 قاعدة وثكنة عسكرية، إذ تصدت إسرائيل لهذا الهجوم بـ100 طائرة مقاتلة.

وقال الحزب في بيان هو الثاني له منذ بدء هجومه "عدد صواريخ الكاتيوشا التي أُطلقت حتى الآن تجاوزت 320 صاروخًا باتجاه مواقع العدو"، وقال إن هجماته طالت 11 قاعدة وثكنة عسكرية "تم استهدافها وإصابتها" في شمال إسرائيل والجولان السوري، معلنًا الانتهاء من "المرحلة الأولى" من الرد على اغتيال شكر.

من جهته، أكد الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد أنه أحبط هجومًا واسعًا كانت ميليشيا "حزب الله" اللبنانية بصدد تنفيذه، عبر استهداف منصات إطلاق صواريخ كانت في طريقها لوسط وشمال إسرائيل.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن نحو 100 طائرة مقاتلة لسلاح الجو شاركت في إحباط الهجوم ودمرت آلاف منصات إطلاق قذائف صاروخية لحزب الله".

وأضاف في بيان عبر منصة "إكس" أن "معظم الصواريخ كانت موجهة نحو شمال إسرائيل، وبعضها أيضًا إلى وسط إسرائيل"، في إشارة لإحباط هجوم كان يستهدف تل أبيب.

ونشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو للهجمات الواسعة التي نفذتها إسرائيل ضد ما قالت إنها منصات إطلاق صواريخ تابعة لميليشيا "حزب الله".

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وذكرت القناة 12 الإسرائيلية نقلاً عن مصادر في الجيش الإسرائيلي أن "ميلشيا حزب الله كانت تنوي إطلاق 6000 صاروخ وطائرة مسيّرة على إسرائيل".

وقال مسؤول إسرائيلي إن "ميليشيا حزب الله خططت لضرب منشآت إستراتيجية في تل أبيب بما في ذلك مطار بن غوريون، عبر إطلاق آلاف الصواريخ والمسيرات على أهداف عسكرية وإستراتيجية"، بحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت".

وفي وقت سابق، رأى تقرير عبري أنّ الولايات المتحدة أدت دورا مهما في الهجوم المباغت الذي شنته إسرائيل على أهداف تابعة لميليشيا "حزب الله" فجر اليوم.

وأوضح موقع "واللا" الإخباري أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة مسبقا بهجومها على لبنان، ونقل عن مسؤول إسرائيلي قوله إن "إسرائيل تعمل بمفردها ضد حزب الله"، لكن "بتنسيق كامل مع الولايات المتحدة" وفق تعبيره.

وبحسب التقرير العبري، فقد تحدث وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت مع نظيره الأمريكي لويد أوستن، وأبلغه بمهاجمة لبنان "لإزالة تهديد فوري ضد إسرائيل"، وفق تعبيره، مضيفا "نتابع ما يحدث هناك ومصممون على استخدام كل الوسائل المتاحة لنا لحماية مواطنينا".