إصابة 9 جنود إسرائيليين جراء إطلاق صواريخ من لبنان

من جهته، أكد الحزب في بيان أن مقاتليه "استهدفوا الثلاثاء غرفة رصد قرب ثكنة الشوميرا بالأسلحة المناسبة، وحققوا فيها إصابات مباشرة وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح". وأتى ذلك ضمن سلسلة من الهجمات التي أعلن الحزب شنّها الثلاثاء ضد مواقع وقوات إسرائيلية.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق أن صاروخا مضادا للدروع أصاب كنيسة للروم الأرثوذكس على قمة تلة في قرية إقرث الفلسطينية التي أجبر سكانها على مغادرتها إبان حرب العام 1948 وقيام دولة إسرائيل.

والكنيسة إضافة الى المقبرة المجاورة لها، هما المعلمان الوحيدان المتبقيان في البلدة التي دمّرتها إسرائيل ليلة عيد الميلاد عام 1951 بناء على قرار من المحكمة العليا للحؤول دون عودة سكانها إليها.

واتهم الجيش حزب الله باستهداف "مواقع مدنية ودينية" في الجانب الإسرائيلي، وانتهاك "حرية العبادة"، معتبرا ذلك مخالفة لقرار مجلس الأمن الدولي 1701.

وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هاغاري إن الحزب "يرتكب جرائم حرب عبر الاستهداف العشوائي لدور العبادة".