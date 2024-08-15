قال مكتب الإعلام الحكومي التابع لحركة حماس، إن حصيلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تجاوزت 40 ألف قتيل، غالبيتهم من الأطفال والنساء، بينما بلغ عدد المصابين 92400، منذ الـ7 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأوضح المكتب، في بيان وصل "إرم نيوز"، أن عدد المفقودين منذ بدء حرب الإبادة بلغ ما يزيد على 10 آلاف مفقود لم تتمكن طواقم الدفاع المدني من الوصول إليهم.

وأكد المكتب الإعلامي أن "الجيش الإسرائيلي ارتكب ما يقارب 3400 مجزرة بحق المدنيين، راح ضحيتها أكثر من 16 ألف طفل، وأكثر من 11 ألف امرأة قتلهم الاحتلال الإسرائيلي من دون ذنب، وبدعم من الإدارة الأمريكية".

وحمّل "الإدارة الأمريكية المسؤولية كونها شريكاً أساسياً مع الاحتلال في حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وأيضاً مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي اللذين فشلا في وقف هذه الحرب، إذ حملهم المسؤولية الكاملة عن حرب الإبادة الجماعية، وأفظع جرائم ومجازر ضد الإنسانية عرفها العصر الحديث".

وجدد المكتب مطالبته لكل دول العالم، لا سيما العربية والإسلامية منها، والمنظمات الدولية، بممارسة الضغط الفعلي والعملي على إسرائيل لوقف حرب الإبادة الجماعية، التي يشنها ضد المدنيين والأطفال والنساء في قطاع غزة.