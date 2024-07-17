قلل الأمين العالم لميليشيا حزب الله، حسن نصر الله، من قدرة إسرائيل على شن حرب شاملة على لبنان، مهددًا بـ"ضرب أهداف جديدة في إسرائيل إذا واصلت قتل المدنيين في لبنان".

وبحسب "رويترز"، قال نصر الله، في خطاب بمناسبة ذكرى يوم عاشوراء اليوم الأربعاء، إن قدرات إسرائيل العسكرية تراجعت في قطاع غزة.

وقال في كلمته "إذا جاءت دباباتكم (الجيش الإسرائيلي) إلى لبنان، وإلى جنوب لبنان لن تعانوا من (نقص) الدبابات؛ لأنه لن تبقى لكم دبابات".

وأشار نصر الله إلى ارتفاع أعداد القتلى من المدنيين في لبنان في الأيام القليلة الماضية.

وقُتل خمسة مدنيين، جميعهم سوريون، ومن بينهم ثلاثة أطفال، في غارات إسرائيلية على لبنان أمس الثلاثاء.

كما ذكرت وسائل إعلام رسمية ومصادر أمنية أن ثلاثة مدنيين لبنانيين على الأقل قتلوا في اليوم السابق.

وتقول إسرائيل إنها تستهدف مقاتلي ميليشيا حزب الله وبنيتها التحتية في لبنان وليس المدنيين.

وقال نصر الله إن "التمادي في استهداف المدنيين سيدفع المقاومة إلى إطلاق صواريخ على مستعمرات لم تستهدفها من قبل".

ووفقًا لإحصاءات رويترز، أسفر تبادل إطلاق النار عبر الحدود بين إسرائيل ولبنان عن مقتل أكثر من 100 مدني وأكثر من 300 من مقاتلي حزب الله في لبنان، كما أدى إلى دمار في بلدات وقرى حدودية لبنانية لم تشهده المنطقة منذ حرب 2006.

ووعد نصر الله في كلمته اليوم الأربعاء بإعادة إعمار البيوت التي دُمرت كليًّا أو جزئيًّا "كما كانت وأجمل مما كانت".