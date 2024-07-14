يبدو أن معلومة استخبارية يصفها الإعلام العبري بأنها "ذهبية" وصلت أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، وقاد تحليلها إلى إقناع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالمصادقة، دون تردد، على إصدار قرار اغتيال القائد العسكري والرجل الثاني في حماس، محمد الضيف.

ومن غير الوارد أن يقدم الجيش الإسرائيلي أو أذرع الاستخبارات على عملية اغتيال شخصية كبرى في حماس أو في أي تنظيم آخر، أو داخل أية دولة، من دون مصادقة المستوى السياسي ولا سيما رئيس الوزراء.

لا أسرى في الجوار

المعلومات التي وصلت إلى جهاز الأمن العام "الشاباك"، وفق الإعلام العبري، في ساعات متأخرة من ليل السبت، لم "ترجح" أن الضيف موجود في بناية في مواصي خانيونس فحسب، إنما "أكدت" على ذلك بشكل مشدد.

ومن الجدير بالذكر أن جمع معلومات استخبارية عبر وسائل تكنولوجية حديثة بشأن شخصية يُراد اغتيالها، يستوجب تأكيد تلك المعلومات من مصادر على الأرض في الوقت الصحيح.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، الأحد، أن معلومة "الشاباك" التي عرضها رئيس الجهاز رونين بار على نتنياهو، أكدت أنه "لا أسرى إسرائيليين في محيط الضيف ومرافقيه".

وكان بار قد توجه إلى مكتب نتنياهو وأبلغه أن الفرصة مواتية لاغتيال قائد الذراع العسكرية لحماس وقائد لواء خانيونس.

المقابلة عقدت بحضور السكرتير العسكري لنتنياهو رومان غوفمان، وخلال المقابلة أكد بار أن الأضرار التي ستنجم عن الاغتيال "ستكون بالحد الأدنى"، فيما صادق نتنياهو على الاغتيال بعد منتصف ليل السبت.

معلومة ذهبية

موقع "واللا" تحدث بدوره عن "المعلومة الذهبية" التي وصلت إلى أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية حول الضيف، الذي تطارده إسرائيل منذ 30 عامًا، وفق الموقع، يقصد بذلك وجوده خارج الأنفاق وعدم وجود أسرى حوله.

المعلومة لم تدع مجالًا للشك بشأن وجود الضيف في البناية المحددة، وورد أنه فوق سطح الأرض في مواصي خانيونس، وليس بالأنفاق، وبرفقته رافع سلامة، قائد لواء خانوينس ونشطاء آخرون.

شعبة العمليات التابعة لهيئة الأركان العامة، بقيادة لواء جيش يدعى عوديد بسيوك، نسَّقت العملية التي جرت بالتعاون بين أسلحة الجو والبر والبحرية، واستخدمت فيها 6 قنابل ثقيلة ألقيت بدقة على الموقع، قبل تنفيذ هجمات أخرى خلال قيام فلسطينيين بمحاولات لانتشال المصابين. هذا بالإضافة إلى ترتيبات تحسبًا لرد قادم من ساحات مختلفة.

رصد متواصل

موقع "واللا" نبَّه إلى أن المعلومات بشأن تعاون "الشاباك" والاستخبارات العسكرية "أمان" في العملية على الأرض تبقى سرية ولا يسمح بنشرها حاليًا.

وأوضح أن أجهزة الاستخبارات تعمل على رصد قيادات حماس بطرق عديدة، وأن هناك وحدة متخصصة دُشنت داخل "الشاباك" تضم ضباطًا من الاستخبارات العسكرية، ترصد القيادات عبر التقنيات الحديثة والفضاء السيبراني وتجمع معلومات ميدانية، وترسم الخرائط، ولديها مختصون باللغة العربية، وبالمصادر، على الأرض.

يشار إلى أن هيئة البث كانت قد أشارت إلى أن مسؤولي المؤسسة العسكرية بلغوا نتنياهو عقب الغارات على مواصي خانيونس، أن إصابة الضيف مؤكدة، ولكن تقرر الانتظار لحين ورود معلومات مؤكدة بأنه قتل.