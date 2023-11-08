قتلى وجرحى من الجيش السوري بهجمات شنها "داعش"

أعلن الجيش السوري أن عدداً من جنوده قتلوا وأصيب آخرون بجروح؛ جراء هجوم استهدف حافلة كانت تقلهم جنوب شرق محافظة دير الزور.

ونقلت وكالة "سانا" الحكومية عن مصدر عسكري أن "مجموعة إرهابية استهدفت حافلة عسكرية، مساء أمس، في البادية على طريق المحطة الثانية جنوب شرق دير الزور، ما أدى إلى استشهاد وجرح عدد من العسكريين".

بينما ذكرت صفحات ووسائل إعلام إخبارية أن مجموعة من تنظيم "داعش" نفذوا الهجوم الذي استهدف أفراد الجيش و"القوات الرديفة".

وحسب موقع "أثر برس" المحلي، فقد بلغ عدد قتلى القوات السورية 21، إضافة إلى جرح 7 آخرين، وأوضح الموقع أن الهجوم "نفذه تنظيم داعش على عدد من النقاط على محور الطيبة الكوم السخنة بريف حمص الشرقي، ليل أمس الثلاثاء".

المرصد السوري لحقوق الإنسان قال إن 34 عنصراً من القوات الحكومية والموالين لها قتلوا، ووصف تلك الحصيلة بأنها "تعدّ من بين الأعلى خلال العام الحالي".