نصحت كندا، السبت، مواطنيها بتجنب كل أنواع السفر إلى إسرائيل، قائلة إن الصراع المسلح في المنطقة يهدد الأمن، بحسب "رويترز".

وقالت الحكومة الكندية، في توجيهات للسفر أصدرتها لرفع مستوى التحذير من السفر إلى إسرائيل، إن "الوضع الأمني قد يتدهور أكثر دون سابق إنذار".

وأضافت: "إذا اشتد الصراع المسلح، فقد يؤثر ذلك في قدرتك على المغادرة بالوسائل التجارية، وقد يؤدي إلى اضطرابات في السفر، بما في ذلك إغلاق المجال الجوي وإلغاء الرحلات الجوية وتحويل مسارها".

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يأتي ذلك وسط حالة من التوتر في المنطقة، وتوالي التحذيرات الدولية الداعية إلى تجنب السفر إلى المنطقة، وتحديدا إلى إسرائيل ولبنان.

وفي هذا الإطار، قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية إنها في ضوء التطورات التي تشهدها المنطقة، وحرصًا على سلامة المواطنين الأردنيين، تهيب بمواطنيها عدم السفر إلى الجمهورية اللبنانية حاليًا.

وطلبت الوزارة من المواطنين الأردنيين المقيمين والموجودين في لبنان مغادرة الأراضي اللبنانية بأقرب وقت ممكن.

كما طلبت بريطانيا من رعاياها في لبنان مغادرة البلد "فورًٍا". وجاء ذلك بعد أقل من ساعة على مطالبة الولايات المتحدة رعاياها في لبنان إلى "حجز أي بطاقة سفر متاحة" لهم لمغادرة البلاد، بحسب بيان للسفارة الأمريكية لدى لبنان.