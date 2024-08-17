قيادي في حماس: حديث بايدن عن قرب التوصل لوقف النار بغزة "وهم"

رأى القيادي في "حماس" سامي أبو زهري أن حديث الرئيس الأمريكي جو بايدن عن قرب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة هو "وهم"، وذلك غداة تقديم واشنطن مقترحًا جديدًا لهدنة بين إسرائيل والحركة.

ولفت أبو زهري في بيان نقلته "فرانس برس" إلى أن "الحديث عن قرب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار هو وهم"، مؤكدًا أن "الاحتلال يواصل عرقلة المساعي كلها لإتمام أي اتفاق، لسنا أمام اتفاق أو مفاوضات حقيقية، بل أمام فرض إملاءات أمريكية".

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت سابق، إن التوصل إلى اتفاق بشأن غزة بات قريبًا، وحذر "الأطراف جميعها في المنطقة" من تقويض جهود التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وأشار بايدن في بيان، إلى أن وزير خارجيته أنتوني بلينكن يزور إسرائيل السبت "للتشديد على أنه مع اقتراب التوصل إلى اتفاق كامل لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، لا ينبغي لأحد في المنطقة أن يتخذ إجراءات لتقويض هذه العملية".