أعلنت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الخميس إحباط محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" تصريح أدلى به مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة، أوضح فيه أن المنطقة العسكرية الشرقية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، أحبطت، وضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تسلل وتهريب كميات من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية.

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وأشار المصدر إلى أنه بعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة عُثر على كميات من المواد المخدرة، وحُوِّلَت المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وشدد على أن "القوات المسلحة، ماضية في تسخير قدراتها وإمكاناتها المختلفة، لمنع أشكال عمليات التسلل والتهريب جميعها وبالقوة؛ للمحافظة على أمن المملكة الأردنية الهاشمية واستقرارها".