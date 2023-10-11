مؤشرات جديدة تدقُّ طبول الحرب البرية في غزة

رغم أن سيناريو شن إسرائيل حربًا برية على قطاع غزة قد تكون طويلة الأمد، لم يُحسم بعد، إلا أن مؤشرات لجوء تل أبيب إليه آخذة بالتصاعد، لا سيما بعد إعلان إسرائيل، اليوم الثلاثاء، إطلاق حملة سندات لمواطنيها في الخارج بهدف جمع أموال في ظل الحرب مع حركة حماس، والمساهمة في الكلف المالية الضخمة للحرب.

وجاء في تدوينات على مواقع مرتبطة بسندات إسرائيل، "أطلقت سندات إسرائيل حملة دولية لجمع الأموال لصالح الدولة اليهودية وهي في حالة حرب.. استثمروا في سندات إسرائيل لإمداد الأمة بالموارد المالية في أحلك ساعاتها".

كما جاء على موقع (سندات إسرائيل) على الإنترنت، أن لديها سندات بقيمة 5.4 مليار دولار مستحقة، في 31 كانون الأول/ ديسمبر، وهو ما يمثل نحو 12% من الدَّين الحكومي الخارجي للبلاد.

واليوم أيضًا، تمت المصادقة على طلب وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، لتجنيد 360 ألف جندي احتياط، فضلاً عن الجيش النظامي الذي يتجاوز تعداده 140 ألف جندي، في حين ذكرت القناة 12 العبرية في التلفزيون الإسرائيلي أن سلاح الجو نقل مئات الجنود النظاميين والاحتياطيين من جميع أنحاء أوروبا إلى إسرائيل.

ممر آمن لمدنيي غزة

ومن غير المستبعد، أن تكون تصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم، بأن الولايات المتحدة تتحدث مع مسؤولين إسرائيليين وغيرهم بشأن فكرة ممر آمن للمدنيين في غزة، أحد مؤشرات قرب سيناريو الحرب البرية.

سوليفان أكد للصحفيين، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، بالقول: "نركز على هذه المسألة، وهناك مشاورات جارية".