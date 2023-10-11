مؤشرات جديدة تدقُّ طبول الحرب البرية في غزة

مؤشرات جديدة تدقُّ طبول الحرب البرية في غزة
رغم أن سيناريو شن إسرائيل حربًا برية على قطاع غزة قد تكون طويلة الأمد، لم يُحسم بعد، إلا أن مؤشرات لجوء تل أبيب إليه آخذة بالتصاعد، لا سيما بعد إعلان إسرائيل، اليوم الثلاثاء، إطلاق حملة سندات لمواطنيها في الخارج بهدف جمع أموال في ظل الحرب مع حركة حماس، والمساهمة في الكلف المالية الضخمة للحرب.
وجاء في تدوينات على مواقع مرتبطة بسندات إسرائيل، "أطلقت سندات إسرائيل حملة دولية لجمع الأموال لصالح الدولة اليهودية وهي في حالة حرب.. استثمروا في سندات إسرائيل لإمداد الأمة بالموارد المالية في أحلك ساعاتها".
كما جاء على موقع (سندات إسرائيل) على الإنترنت، أن لديها سندات بقيمة 5.4 مليار دولار مستحقة، في 31 كانون الأول/ ديسمبر، وهو ما يمثل نحو 12% من الدَّين الحكومي الخارجي للبلاد.
واليوم أيضًا، تمت المصادقة على طلب وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، لتجنيد 360 ألف جندي احتياط، فضلاً عن الجيش النظامي الذي يتجاوز تعداده 140 ألف جندي، في حين ذكرت القناة 12 العبرية في التلفزيون الإسرائيلي أن سلاح الجو نقل مئات الجنود النظاميين والاحتياطيين من جميع أنحاء أوروبا إلى إسرائيل.
ممر آمن لمدنيي غزة
ومن غير المستبعد، أن تكون تصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم، بأن الولايات المتحدة تتحدث مع مسؤولين إسرائيليين وغيرهم بشأن فكرة ممر آمن للمدنيين في غزة، أحد مؤشرات قرب سيناريو الحرب البرية.
سوليفان أكد للصحفيين، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، بالقول: "نركز على هذه المسألة، وهناك مشاورات جارية".
جنود احتياط من فرنسا
واصطف جنود احتياط إسرائيليون اليوم، في مطار شارل ديغول في باريس، للعودة إلى إسرائيل، حيث قالت مجندة احتياط إسرائيلية تُدعى إيدن (21 عامًا) وهي تحمل حقيبتها إلى مكتب تسجيل الوصول في مطار شارل ديغول: "كان جحيمًا.. لي 3 صديقات لم أتمكن من معرفة مصيرهن، أعرف كثيرين من الأشخاص الذين لقوا حتفهم".
وأضافت "إيدن" التي وصلت إلى فرنسا قبل شهر للعمل: "أعتقد أنه تم إعدادنا جيدًا في الجيش بعد 3 سنوات من الخدمة العسكرية... أعتقد أنني مستعدة للحرب. هذا كل ما في الأمر، هذه هي الحياة. ليس بوسعنا شيء، علينا أن نقاتل".
وقال شيمون (26 عامًا)، الذي أصبح أحد أصدقائه في عداد المفقودين بينما انضم آخرون بالفعل إلى الجيش، عن هجمات السبت: "كان الأمر مروّعًا، لأننا لم نتوقعه مطلقًا"، مضيفًا: "جميعهم الآن مجهزون بالعتاد الكامل بالفعل، وبدأوا العمل فعلاً، لذا يتعيّن علينا الالتحاق بهم، هذا كل ما في الأمر".
وعلى مقربة من شيمون، قال أوفير (22 عامًا) الذي كان في فيتنام، إنه سلك أسرع طريق ممكن، عبر بانكوك وباريس، للعودة إلى وطنه كي يكون "إلى جانب الأصدقاء، والأسرة، وجميع الجرحى والقتلى".
دعم أمريكي مطلق
ويأتي إطلاق حملة السندات تلك، رغم تأكيد الولايات المتحدة مواصلة دعمها لتل أبيب، وإعلانها عن مساعدات جديدة إضافية لها، وذلك في أعقاب الهجوم الذي نفذته، السبت الماضي، حركة حماس، إذ قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، اليوم، إن الدفعة الأولى من المساعدات العسكرية الأمريكية في طريقها إلى إسرائيل، وإن هذه الدفعة الأولى سيتبعها مزيد من المساعدات.
وفي أحدث تصريحات له، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم، تأييد ودعم بلاده المطلق لإسرائيل في حربها ضد حركة حماس، مضيفًا في تصريحات علنية حول الوضع في إسرائيل بعد اجتماعه مع فرق الأمن القومي الأمريكية: "تواصلنا مع رئيس الوزراء نتنياهو لمناقشة التنسيق لدعم إسرائيل، وصد الأطراف المعتدية، وحماية الأبرياء".
كما أكد بايدن أنه سيطلب من الكونغرس اتخاذ إجراءات عاجلة لدعم إسرائيل، لافتًا إلى أن بلاده ستزوّد إسرائيل بالذخائر والصواريخ لتأمين القبة الحديدية لتستطيع الدفاع عن نفسها.
وأشار إلى أنه قرر إرسال حاملة الطائرات إلى الحوض الشرقي للبحر الأبيض لغايات الردع، وأن أمريكا مستعدة لنقل أي أصول عسكرية أمريكية كلما تطلب الأمر.