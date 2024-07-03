غالانت محذرا "حزب الله": مستعدون للقتال عند الضرورة

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الأربعاء، إن القوات الإسرائيلية ستكون مستعدة لاتخاذ أي إجراء ضروري ضد ميليشيا حزب الله مع أن من الأفضل التوصل إلى اتفاق عبر التفاوض.

وأضاف غالانت، في بيان أصدره مكتبه: "نحن نضرب حزب الله بشدة كل يوم، وسنصل أيضا إلى حالة الاستعداد الكامل للقيام بأي إجراء مطلوب في لبنان أو التوصل إلى اتفاق من مركز قوة. نفضل التوصل لاتفاق لكن إذا أجبرنا الواقع فسنعرف كيف نقاتل".

وأمس الثلاثاء، أعلن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، أن إسرائيل ستقضي الأسابيع المقبلة في محاولة حل الصراع مع ميليشيا حزب الله اللبنانية، وأنها تفضل حلًّا دبلوماسيًّا.

وأوضح هنغبي أن إسرائيل تناقش مع مسؤولين أمريكيين احتمال أن تسمح النهاية المتوقعة للعمليات العسكرية الإسرائيلية المكثفة في غزة بالتوصل إلى "ترتيب" مع حزب الله، وفقا لوكالة "رويترز".