أعلنت وزارة الخارجية القبرصية، عبر رسالة خاصة إلى بعثتها الدبلوماسية في إسرائيل، عن تفعيل برنامج الطوارئ لإنقاذ وإجلاء الرعايا الأجانب من الدول المجاورة.

وجاء في رسالة الخارجية القبرصية، أنه تم تفعيل البرنامج الوطني "ESTIA" لإجلاء الرعايا الأجانب من الدول المجاورة عبر قبرص؛ بسبب الأزمة الإقليمية الحالية، حسبما ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية.

كما تم إبلاغ السفارات بإمكانية توجيه طلبات مرور الرحلات الجوية ورسو السفن وغيرها من خلال مركز إدارة الأزمات بوزارة الخارجية القبرصية، وتم توفير تفاصيل الاتصال لتمكين الإجلاء الجماعي من الدول المطلوبة لذلك.

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وتأتي الرسالة القبرصية على خلفية الاستعدادات في الشرق الأوسط للتصعيد المُرتقب؛ بسبب الهجوم الوشيك لإيران وميليشيا "حزب الله" اللبناني على إسرائيل وتداعيات هذه الهجمات، في ضوء اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، في طهران، والقائد العسكري الكبير لميليشيا "حزب الله"، فؤاد شكر، في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وتصدّرت قبرص عناوين الأخبار اليوم بسبب التوترات الإقليمية، كما زعمت صحيفة "الأخبار" التابعة لميليشيا "حزب الله" أن وفدًا أمريكيًا كبيرًا وصل إلى قبرص هذا الأسبوع، وعقد اجتماعات مع رؤساء الأجهزة الأمنية وأجهزة الاستخبارات التابعة لحكومة نيقوسيا.

وكانت ميليشيا "حزب الله" قد أصدرت عدة تهديدات ضد قبرص خلال الفترة الماضية، تحسبًا لأي مساعدات محتملة قد تقدّمها الجزيرة الصغيرة المطلة على البحر المتوسط لإسرائيل حال اندلاع مواجهة مباشرة مع الميليشيا اللبنانية، كما حذرت نيقوسيا من استهداف مواقعها الحيوية إذا ثبت أنها تقدم مساعدات لتل أبيب.