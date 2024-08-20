تسلّم رئيس المجلس الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، في العاصمة المؤقتة عدن، الثلاثاء، أوراق اعتماد سفراء يمثلون دولاً آسيوية، وأوروبية، وأفريقية، في خطوة عدها مسؤولون وصحفيون، دليلاً على أن الحكومة الشرعية الممثل الوحيد للبلاد، وتمثل انتكاسة لميليشيا الحوثي.

وجرت في القصر الرئاسي في عدن، مراسم رسمية تسلّم خلالها العليمي أوراق اعتماد 8 سفراء يمثلون دولاً آسيوية، وأوروبية، وأفريقية.

ورحب العليمي بالسفراء، وأشاد بموقف المجتمع الدولي الثابت والموحد إلى جانب الشعب اليمني، وقيادته السياسية، وتطلعاته في استعادة مؤسسات دولته، وإنهاء انقلاب ميليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني، ودعم سيادة اليمن، واستقلاله، وسلامة أراضيه.

وقال إنه على الرغم من الزخم الإقليمي والدولي لإحياء العملية السياسية في اليمن، وما قدمته الحكومة من مبادرات دعمًا لهذا المسار، "إلا أن ملف السلام ظل يراوح مكانه، بسبب تعنت ميليشيا الحوثي، وتغليب مصالح داعميها على مصلحة الشعب اليمني"، طبقًا لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وعبّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، عن أمله في التزام المجتمع الدولي، بقرار حظر الأسلحة المزعزعة لأمن واستقرار اليمن والمنطقة.

وفي تدوينة على منصة "إكس"، أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، أن الحدث الذي شهدته عدن، الثلاثاء، يعد تتويجًا للجهود الكبيرة التي يبذلها رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، "لتعزيز حضور اليمن في المحافل الدولية، وتطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن".

وقال إن اعتماد عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة من عدن "يؤكد مجددًا على المركز القانوني للدولة، وأن الشرعية هي الممثل الوحيد للجمهورية اليمنية، وتمثل مصالح اليمنيين كافة، وكذلك دعم المجتمع الدولي الثابت للشرعية الدستورية، وإسنادها لاستعادة الدولة، ورفض الانقلاب وكل ما نتج عنه".

من جهته، قال عضو رابطة الإعلاميين اليمنيين، ناصر الشليلي، إن مجلس القيادة الرئاسي يستعيد حضور الدولة من خلال العديد من الأنشطة واللقاءات السياسية والدبلوماسية من عدن.