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العالم العربي

الإمارات تدين حادثة إطلاق النار في سلطنة عمان

الإمارات تدين حادثة إطلاق النار في سلطنة عمان
شعار وزارة الخارجية الإماراتيةالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
وكالات
وكالات
16 يوليو 2024، 10:39 م

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة، بشدة حادثة إطلاق النار التي وقعت في محيط أحد المساجد بمنطقة الوادي الكبير في سلطنة عُمان وأدت إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص الأبرياء، معربة عن تضامنها مع كافة الإجراءات التي تتخذها السلطنة لحماية أمنها واستقرارها، وفق ما أوردت وكالة أنباء الإمارات.

وأكدت الخارجية الإماراتية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتعرض حياة السكان للخطر، وتتنافى مع القانون الدولي.

كما عبرت عن خالص تعازيها ومواساتها إلى سلطنة عُمان وشعبها، ولأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

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سلطنة عمانالإمارات

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