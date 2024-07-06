"انتصارات غير مرئية".. تبرير البرهان لتراجع قواته يثير موجة من السخرية

سخر سياسيون سوادنيون، اليوم السبت، من تصريحات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان التي زعم فيها تحقيق انتصارات "غير مرئية"، مؤكدين أنها بعيدة عن الواقع، وتعكس أمنيات البرهان بتحقيق انتصارات على قوات الدعم السريع، التي باتت تسيطر على مساحات شاسعة من البلاد.

وكان قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، قد قال في مقابلة تلفزيونية، إن الجيش يحقق يوميًا انتصارات قد تكون "غير مرئية للبعض".

واعتبر البرهان أن تقدم قوات الدعم السريع في بعض الولايات لا يعني هزيمة الجيش، وأن خسارة بعض المدن أو المواقع لا تعني الهزيمة فـ"المعارك سجال"، مؤكدًا أن الجيش لن يهزم وسينتصر.

وردًا على تلك التصريحات، طالب مسؤول سياسي رفيع المستوى في قوات الدعم السريع، بأن يفسّر البرهان معنى "الانتصارات غير المرئية"، وأن يذكر واحدة منها، بدلًا من أن يطلق أحاديث تحمل مصطلحات لا تثير إلا "السخرية"، على حد وصفه.

وقال المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، في تصريح لـ"إرم نيوز"، إن "انتصارات البرهان "غير المرئية" ترتبط بأمنياته بتحقيق انتصارات على قوات الدعم السريع".

وأضاف أن الهزائم المتتالية لقوات الجيش جعلت البرهان يعيش في "أحلام يقظة"، دفعته لأن يتخيل فرار جنوده من المواقع على أنه انتصارات "غير مرئية".

من جانبه، قال عضو المؤتمر التأسيسي لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم"، مسعود بلة، إن الجميع في حالة تعجب واستغراب من تصريحات البرهان، الذي يعتبر المسؤول الأول عن هذه المؤسسة التي باتت تتلقى هزائم متتالية وسريعة بين الفينة والأخرى، وكأنه بعيد عن أرض السودان ويعيش في "كوكب آخر".

ويرى بلة ، في تصريح خاص لـ"إرم نيوز"، أن الأزمة تكمن في أن تصريحات البرهان بعيدة عن الواقع.

وقال إن "الجميع يعلم ويرى الهزائم التي يتعرض لها "جيش البرهان"، لا سيما خلال الأسابيع الأخيرة، فعلى سبيل المثال لا الحصر، فقدان مواقعه في الميرم بولاية غرب كردفان، عبر الانسحاب بشكل مذلٍ، وقبل ذلك، هزائم ليس لها أي منطق في مواقع بولاية سنار، مرورًا بما جرى في مدينة سنجة، وصولًا إلى مواقع حيوية إستراتيجية، في حين أن قوات الدعم السريع تتأهب بهدف اجتياح ولاية النيل الأزرق".

وأضاف بلة أن "البرهان يتحدث في مثل الظروف الحالية، بنفس اللغة واللهجة القائمة على تقديرات خاطئة أدت إلى إشعال الحرب، عندما أعلن هزيمة وسحق "الدعم السريع" في غضون 72 ساعة ، ثم رفع السقف إلى أسابيع، وغيرها من تصريحات غير واقعية، ظل يطلقها هو ومساعده ياسر العطا، وقيادات في الجيش، بهدف رفع الروح المعنوية للمقاتلين التي أصبحت تحت الصفر".

وقال بلة إن "هذا ما يظهر جليًا في شكل انسحاب قوات الجيش من المواقع التي كانت تسيطر عليها، قبل تحرك "الدعم السريع"، الذي تسبب بفرار الجيش من تلك المواقع تاركًا معداته غنيمة".