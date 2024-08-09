ناقش وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الخميس، التحركات الأمريكية في الشرق الأوسط للدفاع عن إسرائيل ووقف إطلاق النار في غزة، وفقًا لوكالة "رويترز".

وكتب أوستن عبر منصة "إكس" أنه أجرى اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الإسرائيلي.

وذكر أوستن في منشوره، أن "الطائرات الأمريكية إف-22 رابتور التي وصلت إلى المنطقة اليوم تمثل واحدة من بين العديد من الجهود لردع العدوان والدفاع عن إسرائيل وحماية القوات الأمريكية في المنطقة".

وأضاف الوزير أنه "شدد أيضًا على أهمية إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة يحرر الرهائن".

في سياق متصل، قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية قال، الخميس، إن إيران ستواجه عواقب "جسيمة" إذا قررت مهاجمة إسرائيل، مضيفا أن هذا سيمثل تصعيدا من شأنه أن يقوض أي آمال لوقف إطلاق النار في الصراع الدائر في غزة.