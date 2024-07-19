قالت صحيفة "ذا هيل" إن السيناتور الجمهوري جيه دي فانس، الذي اختاره المرشح دونالد ترامب، ليكون نائباً للرئيس، يمثل استراتيجية ترامب "الهجومية التي لا هوادة فيها".

وقالت الصحيفة إن ترامب وبدلا من اختيار مرشح يحظى بقبول قاعدة أوسع من الجمهوريين اختار فانس، وهو عضو مجلس الشيوخ عن ولاية أوهايو يبلغ من العمر 39 عاما، معروف بـ"خطابه العدواني" واصطفافه مع حزبه.

ويعرف فانس بتصريحاته المثيرة للجدل، مثل تحميل الرئيس جو بايدن وخطاباته مسؤولية محاولة اغتيال دونالد ترامب.

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وترى الصحيفة أن اختيار المرشحين لمنصب نائب الرئيس تاريخياً، كان يتم لجذب جمهور أوسع من الناخبين.

وأشارت "ذا هيل" إلى أن تاريخ فانس الحافل بالتصريحات المثيرة للجدل والمواقف المتطرفة، بما في ذلك دعمه لاتهامات ترامب بتزوير انتخابات 2020، يؤكد بشكل أكبر على "النهج القتالي" الذي يتبعه.

وتوقعت الصحيفة استمرار فانس في الدفاع عن ترامب وأولوياته في حال انتخابه، بشكل مغاير لمايك بنس، الذي نأى بنفسه عن جهود الرئيس للطعن في نتائج انتخابات 2020.

وتعكس الأيديولوجية السياسية لفانس مزيجًا من الشعبوية والقومية والمحافظة الثقافية، بحسب الصحيفة.

وتقول الصحيفة إن تصريحات فانس التي انتقدت وسائل الإعلام في وقت سابق، وأشادت بزعماء "مستبدين" مثل رئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان، عادت إلى الواجهة بعد ترشيحه لمنصب نائب الرئيس.