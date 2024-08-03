أصدر الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني مرسوماً عيّن بموجبه المختار ولد أجاي رئيساً للوزراء خلفاً لـ محمد ولد بلال مسعود الذي قدم استقالته للرئيس.

شغل ولد أجاي حقائب وزارية في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

وكان مديرا لديوان الرئيس في آخر تعديل حكومي أجراه ولد الغزواني، بعد الانتخابات التشريعية والمحلية والبلدية التي أجريت العام الماضي.

أخبار ذات علاقة الغزواني يعيّن المختار ولد أجاي رئيسا للوزراء

وحسب الوكالة الموريتانية للأنباء، تخرج ولد أجاي من المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد في المغرب عام 1997، ثم تابع مسار الماستر في الإحصاء والاقتصاد القياسي من جامعة تولوز الفرنسية عام 2000-2002.

1998 – 2003: مسؤول نظام المعلومات حول سوق التشغيل في مشروع السياسة الوطنية للتشغيل الممول من طرف برنامج الأمم المتحدة للتنمية.

2003 – 2008: مسؤول المتابعة والتقييم في مشروع التهذيب والتكوين ومدير مكتب دراسات متخصصة في مجال الدراسات الإحصائية والاقتصادية.

2008 – 2010: مستشار وزير التعليم المكلف بالاستراتيجيات والمتابعة والتقييم.

-2010 إلى 16 يناير 2015: مديرا عاما للضرائب.

ـ وعين وزيرا للمالية في 2015/01/16

عين وزيرا للاقتصاد والمالية في 9 فبراير 2016 إلى غاية أغسطس 2019.

في سبتمبر 2019 وحتى مارس 2021، شغل منصب المدير العام للشركة الوطنية للصناعة والمناجم “اسنيم”.

4 يوليو 2023 عُيِّن وزيرا مكلفا بديوان رئيس الجمهورية إلى غاية 02 أغسطس 2024.

وهو من مواليد 1973.