ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن الولايات المتحدة أرسلت 12 سفينة حربية على الأقل إلى البحر الأبيض المتوسط ​​والخليج العربي.

وأوضحت أن ذلك يأتي بعد التطورات المتمثلة بتداعيات اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، والقيادي في ميليشيا "حزب الله" فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية لبيروت.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن الولايات المتحدة جمعت 12 سفينة حربية على الأقل في المنطقة.

وأوضحت أنها تشمل حاملة الطائرات يو إس إس ثيودور روزفلت، وفرق الحرب البرمائية، وأكثر من 4000 جندي.

وبحسب الصحيفة، نشرت الولايات المتحدة مدمرات في الخليج العربي وشرق البحر الأبيض المتوسط ​​بعد نقل سفنها الحربية من البحر الأحمر.