تكبّدت ميليشيا الحوثي، في اليمن، خسائر فادحة، على وقع مواجهات عنيفة، اندلعت بينها وبين القوات الجنوبية المسلحة، في محافظة الضالع وسط اليمن، وتعز.

وبحسب مراسل "إرم نيوز"، فقد لقي 3 من عناصر الميليشيا الانقلابية، مصرعهم، وجرح 6 آخرين، بنيران القوات الجنوبية، التي تمكنت من إحباط هجومها والتصدي له، في قطاع الثوخب شمال شرق مديرية الحشاء غرب محافظة الضالع.

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وقال متحدث محور الضالع فؤاد جباري، في تدوينة له عبر حسابه على منصة "إكس": "‏الميليشيا الحوثية في تصعيدها الأخير مطلع هذا الأسبوع، باتجاه قطاع الثوخب، تكبدت خسائر كبيرة، حيث سقط 3 قتلى من عناصرها المغرر بهم، و 6 جرحى، على أيدي أبطال قواتنا المسلحة الجنوبية في اللواء الأول مشاة".

وذكر جباري: راهنت هذه الميليشيا على معطيات استراتيجية لتحقيق مكاسب ميدانية، وخططت لشن هجوم واسع، لكن قواتنا كانت لها بالمرصاد، وأوقعتها في فخٍ حصدت فيه الموت والدمار".

وتوعد جباري، ميليشيا الحوثي، بالمزيد من عنصر المفاجئة، قائلاً : "لدينا المزيد من عناصر المفاجآت، والقادم أدهى وأعظم".

وعلى صعيد متصل، أعلن المركز الإعلامي لمحور تعز غربي اليمن، عن مصرع عنصرين من عناصر ميليشيا الحوثي، إثر اشتباكات مسلحة، مع وحدات قوات الجيش اليمني، تصدت من خلاله لهجوم حوثي على مواقعها".

وقال إعلام محور تعز، في منشور له على صفحته في "الفيسبوك": "قُتل اثنان من عناصر ميليشيا الحوثية الإرهابية، إثر إحباط الجيش الوطني لمحاولة تسلل للميليشيا في المطار القديم غربي مدينة تعز".















