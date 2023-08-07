تونس.. أصحاب مخابز مغلقة يعتصمون احتجاجا على منعهم التزود بالدقيق المدعوم

وأكد أحد أصحاب المخابز أن الاعتصام جاء بسبب منع السلطات لهم من صناعة الخبز والتزود بالدقيق المدعوم، مشيرا إلى أن المعتصمين "لم يعملوا منذ أسبوع"، فيما رفع المشاركون في الاعتصام لافتات طالبوا فيها بحق أصحاب المخابز المغلقة وإنصافهم.

وكان الرئيس قيس سعيد أدلى بتصريحات اعتبر فيها أن هناك "تلاعبًا" بالدقيق الذي تدعمه الدولة ويوزع على المخابز، ومنعت وزارة التجارة على إثر ذلك 1500 مخبز من الحصول على الدقيق المدعوم.

ويستفيد 3737 مخبزًا "مصنفا" من الدقيق المدعوم من قبل الحكومة و1443 مخبزًا "غير مصنفة" تستفيد من حصة مدعومة من الدقيق أقل من المخابز الأخرى، حيث تبيع المخابز "غير المصنفة" أساسا الحلويات وكمية محددة من الخبز بأسعار أغلى من تلك التي تبيعها المخابز "المصنفة".

وتنتج المخابز التونسية يوميا نحو 10 ملايين قطعة خبز ويستهلك التونسيون تسعة ملايين، بحسب نقابات.

وشهدت تونس، خلال الأشهر القليلة الماضية، نقصا في كميات التزود بالدقيق، وظهرت صفوف انتظار طويلة، وفي أغلب الأحيان تنفد الكميات منذ الصباح.

ويقول خبراء الاقتصاد إن "أزمة الخبز" ناجمة في الواقع عن نقص المعروض في السوق في الدقيق المدعوم من قبل الدولة، فيما تواجه الدولة التونسية المثقلة بالديون العديد من المشاكل المالية ولا تتمكن أحيانا من سداد ثمن مشترياتها من الخارج.