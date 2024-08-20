أثار اتفاق يفضي إلى إخلاء حيفا من خزانات ومستودعات المواد الخطرة شديدة الاشتعال، مثل النفط الخام اهتمام وسائل الإعلام العبرية، وطالما عدُّت ورقة ضغط إستراتيجية في يد ميليشيا "حزب الله" اللبنانية.

وتوصلت بلدية حيفا إلى اتفاق مع شركة البنى الوطنية للطاقة (حكومية) ينص على تفكيك 9 خزانات تحتوي على مواد خطرة، بدءًا من يناير/ كانون الثاني المقبل، على أن يجري إخلاء خزانات أخرى حال عثر لها على مواقع بديلة، وموقع "كالكاليست" العبري.

وأفاد التقرير أنه بعد مسيرة طويلة أمام القضاء، وقّع الطرفان مذكرة تفاهم تمكن الشركة الحكومية من مواصلة عملها، إلى حين العثور على بدائل لبعض الخزانات ومستودعات النفط، مع تفكيك تلك التي بنيت تفكيكًا غير قانوني.

وأشار إلى أنه على الرغم من الاتفاق، فإن 8 خزانات ستبقى نشطة؛ حفاظًا على أعمال مجموعة "بازان" النفطية، وهي مجموعة كبرى لتكرير النفط والبتروكيماويات في خليج حيفا، تدير أكبر مصفاة للنفط في إسرائيل.

ونبّه التقرير على أن شركة البنى الوطنية للطاقة بدورها تُخزن مواد خطرة مثل النفط الخام في مجمع المستودعات في كريات حاييم، وأنه بعد سنوات طويلة من شكاوى المواطنين بالمنطقة جاء الاتفاق المشار إليه.

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الوضع الأمني

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد أشارت، أمس الاثنين، إلى إعلان بلدية حيفا أنها وقعت اتفاقًا لإخلاء بعض المستودعات الخطرة بحلول يناير المقبل، على أن يستمر الإخلاء على مراحل مدة تستمر عامين ونصف العام.

ونقلت عن مصدر أمني، لم تكشف اسمه، أن "الوضع الأمني أدى إلى تلك الطفرة، إذ من الواضح للجميع أن الخزانات تشكل خطرًا لا يمكن التعايش معه".

ولفتت إلى أن الاتفاق يعد طفرة حقيقية في أزمة استمرت عشرات السنوات، ونقلت عن المصدر أن الخطوة "تعد بشرى لسكان حيفا وكريات حاييم، في وقت جرى فيه الحديث عن مواقع لتخزين مواد خطرة على مقربة من التجمعات السكنية والمؤسسات التعليمية والمهنية".

وخلال المرحلة الأولى التي تبدأ مطلع العام المقبل، ستُفكك خزانات ومستودعات تقع على مقربة من مناطق سكنية ومؤسسات تعليمية، على أن تترك الخزانات الأبعد، التي ستستخدم لتخزين النفط الخام.

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حيفا نقطة ضعف

ومنذ بدء موجة التصعيد بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، اتجهت الأنظار صوب مدينة حيفا، التي تعد نقطة ضعف كبيرة تعانيها إسرائيل، نظرًا للآثار المدمرة التي ستحدث لو تعرضت لهجمات صاروخية من جانب "حزب الله".

وتضم حيفا محطات الطاقة والمنشآت البتروكيماوية وخزانات الأمونيا ومستودعات النفط الخام، وتخشى إسرائيل سيناريو تعرض تلك المنشآت، ولا سيما تلك الواقعة في خليج حيفا.

وكان موقع "واللا" قد نقل عن رئيس قسم البحوث بمركز "عالما" الإسرائيلي لدراسة التحديات الأمنية في الشمال، طال بيئيري، الشهر الماضي، أن أخطر السيناريوهات لو اندلعت حرب شاملة مع "حزب الله" هو سقوط الصواريخ فوق أهداف إستراتيجية حيوية داخل إسرائيل.

وقدر أن حيفا تقف على رأس أهداف المنظمة اللبنانية، كونها ثالث أكبر مدينة إسرائيلية، ولأنها تحتوي على مجمعات ومواقع إستراتيجية، مثل الميناء البحري، ومواقع تكرير النفط، ومعسكرات الجيش، ومخازن كثيرة تحتوي على مواد خطرة، ومنشآت أمنية ومحطات طاقة.

وهدد الأمين العام لـ "حزب الله"، حسن نصر الله، في أكثر من خطاب خلال السنوات الأخيرة، بضرب حاويات الأمونيا في ميناء حيفا، فيما كان تقرير لموقع "غلوبس" قد كشف منتصف 2023، أن الحكومة وضعت هدفًا إستراتيجيًّا لإخلاء خليج حيفا نهائيًّا من تلك المنشآت الحساسة بحلول عام 2029.