قالت وسائل إعلام تابعة لميليشيا الحوثي، مساء الأحد، إن مقاتلات أمريكية وبريطانية، استهدفت بغارتين منطقة "بحيص" في محافظة حجة شمال غرب اليمن وبـ4 غارات منطقة رأس عيسى في الحديدة.

ويأتي هذا التطور بعد أقل من 24 ساعة على سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مساء السبت ميناء الحديدة.

وكان المتحدث باسم ميليشيا الحوثي محمد عبد السلام ، قال في تصريح لقناة الجزيرة اليوم الأحد إن الميليشيا ستواصل مهاجمة إسرائيل ولن تلتزم بأي قواعد اشتباك معها، وذلك غداة شن إسرائيل ضربات جوية على أهداف عسكرية تابعة للحوثيين قرب ميناء الحديدة اليمني مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل.

وقال عبد السلام إنه لن تكون هناك "خطوط حمراء" في رد الميليشيا على إسرائيل.

وأضاف "كل المنشآت الحساسة بمختلف مستوياتها ستكون هدفا لنا".