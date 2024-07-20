وصف السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه "مجرم حرب".

وفي مقابلة مع محطة "إم إس إن بي سي" الأمريكية اعتبر ساندرز أن غزة تعيش كارثة إنسانية مروّعة، وأكد أنه لن يحضر خطاب نتنياهو المقرر هذا الأسبوع أمام الكونغرس.

وبرر السيناتور الأمريكي ذلك بقوله إن نتنياهو "مجرم حرب، وما كان ينبغي دعوته بالأساس، هذه مشكلة حقيقية تواجه إدارة بايدن، ولكن ترامب سيكون موقفه أسوأ تجاهها" وفق تعبيره.

وأشار ساندرز إلى أن "ما تفعله إسرائيل الآن في حملتها العسكرية بقيادة حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة فظيع"، داعيا واشنطن إلى بذل كل ما في وسعها لإنهاء الحرب وتوفير المساعدات الإنسانية لغزة التي تعيش "كارثة إنسانية مروعة" وفق وصفه.

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وكان معظم المشرعين الديمقراطيين قد أعلنوا نيتهم ​​الاحتجاج على خطاب نتنياهو، بعد دعوته في شهر مايو الماضي إلى إلقاء خطاب أمام الكونغرس.

ومن المتوقع أن يقاطع نحو 100 عضو من كتلة الكونغرس التقدمية في مجلسي النواب والشيوخ خطاب نتنياهو أو يحتجون عليه بشكل ما.

وقبل أيام دعا ساندرز الإدارة الأمريكية إلى وقف تزويد إسرائيل بالسلاح، وقال إن الاجتياح البري الإسرائيلي لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة أدى إلى إغلاق المعابر الرئيسة وتجويع السكان، وإن واشنطن "لا يمكنها الاستمرار في التواطؤ في الكارثة الإنسانية التي تعصف بالفلسطينيين في القطاع".