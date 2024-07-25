قال الرئيس التونسي قيس سعيد، الخميس، إن "ما حصل في تونس منذ سنة 2021 لم يحصل في أي بلاد أخرى، وذلك بفضل التعويل على الذات ورفض أي وصفات من الخارج من مؤسسات اعتقدت أنها وصية على تونس.. فتبّا لأيّ تدخل خارجي كما تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ".

وأضاف سعيد في خطاب بمناسبة الذكرى 67 لعيد الجمهورية، "في هذا الإطار بمختلف المحطات التي شهدتها تونس منذ سنة 2021، على غرار تنظيم الاستشارة الوطنية وتم على إثرها وضع دستور جديد تاريخه الرسمي هو تاريخ عيد الجمهورية، وكذلك تنظيم انتخابات مجلس نواب الشعب، وسيتم تنظيم الانتخابات الرئاسية يوم 6 أكتوبر القادم".

وتابع أنه وإلى جانب هذه المحطات، "حققت تونس بناء على اختياراتها الوطنية نتائج أفضل بكثير مما تحقق في السابق"، موضحا ''تم تحقيق نتائج أفضل لأنه تم الاختيار على التعويل على الذات وتم رفض أي وصفات من الخارج.. وحقق الميزان التجاري في المجال الغذائي فائضا إيجابيا إلى حدود أواخر جوان ومخزون العملة الأجنبية ارتفع إلى 113 يوم توريد والرقم مرشح للارتفاع.. لكن هذه المؤشرات لا تخفي حجم التحديات التي يجب علينا جميعا بالعمل أن نرفعها ونحن على يقين أننا سنتخطاها وسنتجاوزها".

كما اعتبر الرئيس التونسي أن ''الإرث ثقيل وحجم الخراب كبير وتفكيك شبكات الفساد ومحاسبة المجرمين واعادة الحقوق المشروعة للبؤساء والمفقرين هي خيارات ستتحقق.. فذلك ما يريده الشعب الذي سيحقق ما يريد.. وقد يقول قائل إن هناك بطئا أو بعض البطء ولكنه في الواقع تأن وحرص على السلم داخل المجتمع وعلى الأمن القومي التونسي" وفق تعبيره.