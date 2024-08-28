وزير لبناني يثير الجدل بطريقة استقباله سفينة الوقود الجزائرية (فيديو)

أثار وزير الطاقة اللبناني وليد فياض، خلال الساعات الأخيرة، موجة واسعة من السخرية والانتقادات؛ بسبب طريقة "عارضي الأزياء" التي استقبل بها باخرة وقود جزائرية وصلت بلاده، الثلاثاء.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل مقطع فيديو للوزير وليد فياض وهو يلتقط الصور بانتظار وصول باخرة الوقود الجزائرية إلى منشآت النفط في مدينة طرابلس شمالي البلاد.

المقطع أثار موجة من الانتقادات للوزير، على منصات التواصل الاجتماعي، وتباينت ردود فعل وتعليقات الناشطين ما بين السخرية والغضب.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن "الباخرة الجزائرية "عين أكر" وصلت إلى قبالة منشآت نفط طرابلس الكائنة في البداوي، ورست في عرض البحر بالقرب من خزّانات نفط المنشآت".

وبحسب الوكالة، "تنتظر السفينة السماح لها بتفريغ حمولتها، وهي عبارة عن 30 ألف طن متري من الفيول أويل الجزائري مقدمة على شكل هبة من الحكومة الجزائرية، لمساعدة لبنان على مواجهة النقص الحاصل في مادة الفيول من أجل تشغيل معامل إنتاج الكهرباء".