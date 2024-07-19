مع انقضاء المهلة المحددة اليوم الجمعة، تمكّن 12 مرشحًا محتملًا لاستحقاق الرئاسة الجزائرية من إيداع ملفات التصريح بالترشح لدى السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات.

وتميزت القائمة بحضور لافت لأسماء جديدة في سباق الرئاسة والمشاركة بصفتهم مرشحين مستقلين.

ومن أبرز الشخصيات المشاركة في الانتخابات الرئاسية الرئيس الحالي عبد المجيد تبون، الذي يخوض المنافسة للفوز بولاية ثانية كمرشح مستقل.

كما أودع رئيس حركة مجتمع السلم الإسلامية، عبد العالي حساني شريف، ملف ترشحه، معلنًا أنه تمكن من جمع أكثر من 90 ألف توقيع من المواطنين، و2200 توقيع من المنتخبين.

وبالنسبة لليساري السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش، فقد تمكن من جمع 1300 توقيع من المنتخبين المحليين.

أما رئيس حزب التحالف الوطني الجمهوري، بلقاسم ساحلي، الذي يخوض الاستحقاق كمرشح مدعوم من تكتل "الاستقرار والإصلاح"، فقد استطاع جمع أكثر من 600 توقيع لمنتخبين محليين عبر 35 ولاية.

امرأتان

وتشارك امرأتان في المنافسة بعد انسحاب الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، إذ سجلت سيدة الأعمال، رئيسة كونفدرالية أرباب العمل، سعيدة نغزة، حضورها كمرشحة مستقلة، وأكدت في تصريحات للصحافيين أنها "قدمت ملفًا كاملًا من حيث عدد التوقيعات".

كما أودعت رئيسة الاتحاد من أجل الرقي والتغيير، المعارضة زبيدة عسول ملف ترشحها معترفة بصعوبة مهمة جمع التوقيعات.

ومن الأسماء غير المعروفة تقدم الدكتور حمادي عبد الحكيم، والعبادي بلعباس، وعبد الرؤوف العايب بملفات الترشح، إلى جانب رئيس جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة، أحمد قوراية، الذي سبق له أن ترشح في انتخابات 2019، قبل إلغائها بسبب الحراك الشعبي.

واستقبلت السلطة الوطنية للانتخابات أيضًا كلًا من رئيس حزب التجمع الجزائري طارق زغدود، وشعبي سالم، كمترشح مستقل، اللذين قدما ملفيهما للاستحقاقات الرئاسية.

وحسب القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، فإن على الراغبين في الترشح، تقديم إما قائمة تتضمن 600 توقيع فردي على الأقل، لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية، بلدية أو ولائية أو برلمانية، موزعة على 29 ولاية على الأقل، أو قائمة تتضمن 50 ألف توقيع فردي على الأقل، لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية، ويجب أن تجمع عبر 29 ولاية على الأقل، وينبغي ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1200 توقيع.

ومن المقرر أن تفصل المحكمة الدستورية في الترشيحات، خلال عشرة أيام، تبعًا لقانون الانتخابات.

وعقب الإعلان النهائي عن القائمة الرسمية، وقبول الملفات المستوفية للشروط، يشرع المترشحون في عرض برامجهم الانتخابية خلال الحملة الانتخابية التي تبدأ في 14 أغسطس/آب، وتنتهي قبل ثلاثة أيام من تاريخ الانتخاب، أي في 3 سبتمبر/ أيلول المقبل.