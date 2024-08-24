وجه ضابط الاحتياط رئيس جهاز التدريب والتحقيق العملياتي في القوات البرية الإسرائيلية غاي هازوت، انتقادات حادة لسلطات تل أبيب؛ بسبب الطريقة التي تدار بها الحرب داخل قطاع غزة، مشيرا إلى أن إسرائيل أصبحت الدولة الأضعف في الشرق الأوسط.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، انتقد هازوت طريقة إدارة الحرب على غزة، ووصفها بأنها "الفشل الأخطر" بعد الهجوم الذي شنته حركة حماس على المستوطنات الإسرائيلية يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وأشار إلى أن "الغارات التي استهدفت إسرائيل من إيران ولبنان وسوريا واليمن والعراق، تثبت أن إسرائيل أصبحت الدولة الأضعف في الشرق الأوسط خلال العام الماضي، والتحقيقات التي أُجريت داخل الجيش بشأن إخفاقات 7 أكتوبر غير مجدية".

وأصدر هازوت خلال الشهر الحالي، كتابًا يتناول فشل استعدادات الجيش لخوض الحرب خلال السنوات الأخيرة.

كما تحدث عن إخفاقات عدة، خلال مشاركته بمؤتمر "ملتقى القادة والمقاتلين في الاحتياط" الذي يجمع ضباط الاحتياط الذي يشارك أغلبهم في القتال الدائر في غزة، وفي القيادة الإسرائيلية الشمالية، خلال الأشهر العشرة الأخيرة.

وشدد هازوت، على "ضرورة التمسك بأساسيات الجيش، وتطبيق أساليب القتال الصحيحة، واتخاذ القرارات السليمة خلال الحرب".

ولفت إلى أن "نصف نشطاء حماس ما زالوا على قيد الحياة، وفي الوقت ذاته، لا يزال هُناك عشرات الرهائن الإسرائيليين في الأسر، ولا يزال هُناك أيضًا مئات القادة في صفوف المقاومة يعملون على إعادة تأهيل قوات حماس في مناطق واسعة من قطاع غزة، حيث لم يشاهد أي تواجد لجنود الجيش الإسرائيلي".

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"استعادة الردع"

وفي سياق متصل، قال هازوت: "لن يتمكن الإيرانيون بعد الآن من تهديد إسرائيل؛ لأنه ليس لديهم القدرة على إلحاق الأذى الكبير بإسرائيل دون وكلائهم".

وأضاف: "لن يكون أمامنا خيار سوى احتلال جنوب لبنان وتدمير القرى الشيعية هُناك، كما فعلنا في قطاع غزة، لقد أصبحنا الدولة الأضعف في الشرق الأوسط، لقد حان الوقت لوضع حد لهذا الأمر واستعادة الردع، ولن يعود الردع إلا من خلال احتلال جنوب لبنان وتدمير البنية التحتية لتنظيم "حزب الله" بالكامل".

كما تناول مسألة كيفية حدوث ذلك من الناحية التكتيكية، قائلًا: "سيتم تحديد الكثير من التكتيكات وفقًا لقدرة الجيش الإسرائيلي، وهُناك أشياء سرية، ومعظمكم ليس لديه أي فكرة عن عدد قذائف المدفعية والدبابات التي لدينا".