البرلمان العربي يؤكد دعمه لمخرجات القمة المصرية الأردنية الفلسطينية

أكد البرلمان العربي، الاثنين، دعمه لمخرجات القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية، التي عقدت هذا اليوم في مدينة العلمين المصرية.

وكانت القمة قد بحثت تطورات القضية الفلسطينية، والأوضاع الإقليمية والدولية المرتبطة بها.

وقال رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، إن "الوصاية الأردنية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، تسهم في حمايتها والتصدي لإجراءات الاحتلال الهادفة إلى تهويدها".

وشدد العسومي على دعم البرلمان العربي لما اتفق عليه القادة الثلاثة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس محمود عباس.

كما شدد على ما تضمنه البيان الختامي للقمة والذي "يعكس التضامن والحرص العربي على تسوية القضية الفلسطينية، وضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، ضمن جدول زمني واضح".

وأشار إلى ضرورة "استعادة الشعب الفلسطيني لكامل حقوقه المشروعة، بما في ذلك حقه في تقرير المصير، وفي تجسيد دولته المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرارات الشرعية الدولية، وتحقيق حل الدولتين وفق المرجعيات المعتمدة".