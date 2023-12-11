من أشرس حملات إسرائيل ..61% من قتلى الغارات على غزة من المدنيين

أفضت دراسة نشرتها صحيفة إسرائيلية، إلى أن المدنيين في قطاع غزة يشكلون 61% من الوفيات التي خلّفتها الغارات الجوية الإسرائيلية.

وتوصّلت الدراسة التي نشرتها صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إلى أن حملة القصف الجوي التي تشنها إسرائيل حاليا على قطاع غزة، هي الأكثر عشوائية من حيث أعداد المدنيين الذين قضوا فيها خلال السنوات الأخيرة.

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية تحليلا أنجزه ياجيل ليفي، أستاذ علم الاجتماع في الجامعة المفتوحة في إسرائيل، خلص إلى أنه خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من عملية السيوف الحديدية، بلغ إجمالي عدد القتلى 6747 شخصا، 61 % منهم هم من المدنيين، أي 4594 قتيلا.

ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 20% تقريبًا في وفيات المدنيين مقارنة بثلاث حملات قصف إسرائيلية أخرى وقعت في الأعوام 2012 و2021 و2022، وفي جميع تلك الحملات، بلغ نسبة القتلى من المدنيين 40%.

وسجلت حملة “الدرع والسهم” الإسرائيلية، التي نُفذت في مايو/أيار 2023، رقمًا أقل قليلاً للوفيات بين المدنيين؛ إذ بلغ 33%.