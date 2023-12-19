دفن جثث في الشوارع وفناء البيوت.. شهادة مفزعة من مخيم جباليا

لا تزال العملية العسكرية البرية مستمرة على شمال قطاع غزة بالتزامن مع عمليات القصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي العنيف على ما تبقى من الأحياء السكنية ومراكز الإيواء التي تؤوي آلاف النازحين، والتي تم استهدافها جميعًا بدون استثناء وارتكاب مجازر شبه يومية.

ووفق ما يقول المواطن مؤمن أبو عودة المتواجد في مخيم جباليا شمال غزة: "لقد تغيرت ملامح المخيم والشمال بشكلٍ عام، ولم نعد نعرف أشكال الشوارع والميادين في ظل هدم أحياء سكنية بالكامل على رؤوس ساكنيها، وسط انعدام لوجود طواقم الدفاع المدني والطواقم الإسعافية وخروجها عن الخدمة تمامًا".

وأكد أبو عودة لـ"إرم نيوز"، أن "آلاف الجثث لا تزال تحت الركام بسبب عدم وجود طواقم دفاع مدني ومعدات ثقيلة قادرة على إزالة الكم الهائل من البيوت المدمرة وإخراج الجثث، فضلًا عن وجود الجثث في الشوارع والطرقات الأمر الذي أجبر المواطنين على دفنهم في الشوارع وداخل فناء البيوت بسبب اقتحام الجيش الإسرائيلي لمقبرتي الفالوجا ومشروع بيت لاهيا وقام بتجريفهما بالجرافات في مشهد أليم".