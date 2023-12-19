دفن جثث في الشوارع وفناء البيوت.. شهادة مفزعة من مخيم جباليا
لا تزال العملية العسكرية البرية مستمرة على شمال قطاع غزة بالتزامن مع عمليات القصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي العنيف على ما تبقى من الأحياء السكنية ومراكز الإيواء التي تؤوي آلاف النازحين، والتي تم استهدافها جميعًا بدون استثناء وارتكاب مجازر شبه يومية.
ووفق ما يقول المواطن مؤمن أبو عودة المتواجد في مخيم جباليا شمال غزة: "لقد تغيرت ملامح المخيم والشمال بشكلٍ عام، ولم نعد نعرف أشكال الشوارع والميادين في ظل هدم أحياء سكنية بالكامل على رؤوس ساكنيها، وسط انعدام لوجود طواقم الدفاع المدني والطواقم الإسعافية وخروجها عن الخدمة تمامًا".
وأكد أبو عودة لـ"إرم نيوز"، أن "آلاف الجثث لا تزال تحت الركام بسبب عدم وجود طواقم دفاع مدني ومعدات ثقيلة قادرة على إزالة الكم الهائل من البيوت المدمرة وإخراج الجثث، فضلًا عن وجود الجثث في الشوارع والطرقات الأمر الذي أجبر المواطنين على دفنهم في الشوارع وداخل فناء البيوت بسبب اقتحام الجيش الإسرائيلي لمقبرتي الفالوجا ومشروع بيت لاهيا وقام بتجريفهما بالجرافات في مشهد أليم".
"دمروا كل شيء في شمال غزة"
وأضاف: "دمروا كل شيء في شمال غزة، البيوت والمساجد والمرافق العامة والبنى التحتية بشكل جنوني وغير مسبوق، حيث تشرد في شمال قطاع غزة فقط مئات الآلاف من المواطنين الذين باتوا بلا مأوى هم وعائلاتهم".
وأشار إلى أن "حظر التجوال في مخيم جباليا يبدأ مبكرًا جدًا بسبب تمركز الآليات العسكرية والدبابات على أطراف المخيم بعد توغلها عدة أيام داخل المخيم، فضلًا عن تواجد القناصة في عدة بنايات وتقوم بقنص المواطنين الآمنين في الشوارع وحتى داخل البيوت".
وأوضح أنه "لم يعد من الممكن تحمل هذا الكم الهائل من القصف والدمار واستمرار الحصار الإسرائيلي وتوقف المنظومة الصحية عن العمل بعد اقتحام المستشفى الإندونيسي ومستشفى كمال عدوان وحصار مستشفى العودة الأمر الذي أسفر عن مجازر وعمليات إبادة جماعية بحق مئات الجرحى الذين لم يجدوا مكانًا لتلقي العلاج وماتوا بسبب عدم توفر الخدمات العلاجية".