دعت إسرائيل اليوم الجمعة، حلفاءها، لمساندتها ضد إيران في حال تعرضها لهجوم من طهران، وضرب أهداف إستراتيجية في العمق الإيراني، بحسب وكالة "فرانس برس".

وأكد وزير الخارجية الإسرائيلي "يسرائيل كاتس"، اليوم الجمعة، في أثناء لقائه نظيريه الفرنسي والبريطاني، أن بلاده تتوقع من حلفائها، مساندتها بـ "مهاجمة أهداف مهمة"، في إيران، حال تعرضها لهجوم من طهران.

وقال في بيان صادر عن مكتبه: "تتوقع إسرائيل من فرنسا والمملكة المتحدة أن تقولا لإيران قولًا واضحًا وعلنيًّا، إنه "ممنوع مهاجمة إسرائيل".

وأضاف البيان: "وإذا هاجمت إيران، فإن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، سينضم إلى إسرائيل، ليس فقط للدفاع عنها، ولكن أيضًا لمهاجمة أهداف مهمة" في إيران".