السلطات الإسرائيلية تقرر هدم منزل الطفل "زلباني" بالقدس
قررت السلطات الإسرائيلية، اليوم الجمعة، هدم منزل عائلة الطفل محمد زلباني (13 عامًا) الذي نفذ عملية طعن بالقدس في شباط الماضي، أسفرت عن مقتل جندي إسرائيلي.
وبحسب بيان الجيش الإسرائيلي، "فقد وقّع قائد الجبهة الداخلية على أمر هدم منزل عائلة محمد زلباني منفذ عملية حاجز مخيم شعفاط بالقدس.
وفي 13/ شباط الماضي 2023، حاول الطفل زلباني طعن جندي إسرائيلي، عند مدخل مخيم شعفاط، أثناء تفتيش الجنود الإسرائيليين لحافلة ركاب، حيث تواجد الجنود داخل الحافلة، وأطلق جندي النار تجاه الطفل، فأصابت الطلقات جنديًا آخر قتل على الفور، وتم القبض على الطفل زلباني في المكان.
وتعمل السلطات الإسرائيلية بسياسة هدم منازل منفذي العمليات ضد الإسرائيليين من أجل ردع الفلسطينيين عن تنفيذ عمليات ممنهجة أو فردية.