السلطات الإسرائيلية تقرر هدم منزل الطفل "زلباني" بالقدس

قررت السلطات الإسرائيلية، اليوم الجمعة، هدم منزل عائلة الطفل محمد زلباني (13 عامًا) الذي نفذ عملية طعن بالقدس في شباط الماضي، أسفرت عن مقتل جندي إسرائيلي.

وبحسب بيان الجيش الإسرائيلي، "فقد وقّع قائد الجبهة الداخلية على أمر هدم منزل عائلة محمد زلباني منفذ عملية حاجز مخيم شعفاط بالقدس.