كشف مسؤولون إسرائيليون عن خطة متوقعة لرد ميليشيا "حزب الله" على اغتيال أحد قياداتها، فؤاد شكر، في بيروت الأسبوع الماضي. وأوضحوا أن الهجوم المتوقع من قبل "حزب الله" قد يستهدف مقر الجيش الإسرائيلي في تل أبيب.

وأضاف المسؤولون لموقع "أكسيوس" أن الرد اللبناني قد يشمل أيضًا استهداف «مقر الموساد» وقواعد استخباراتية أخرى، التي تقع بالقرب من أحياء سكنية.

وأفادت مصادر أمنية إسرائيلية بأن رد تل أبيب على أي هجوم محتمل من "حزب الله" يستهدف المدنيين سيكون غير متكافئ.

من جانبها، ذكرت القناة الـ"12" الإسرائيلية أن التقييم الأمني يشير إلى أن "حزب الله" قد يبدأ الهجوم سريعًا، وذلك في إطار خطوة استباقية قبل أي هجوم محتمل من إيران.