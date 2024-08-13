ترأس ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اجتماعاً لمجلس الوزراء، بعد أيام من أمر ملكي أصدره العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن المجلس استعرض قضايا عدة، بينها الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، لاسيما مستجدات الأحداث في المنطقة، مع التأكيد على دعم المملكة للجهود الرامية إلى التوصل لوقف إطلاق النار في غزة.

وكانت "واس" نشرت أمراً ملكياً في 8 من الشهر الجاري سمح لمجلس الوزراء بالاجتماع، حتى في غيابه هو، أو ولي العهد، أو كليهما.

وجاء في الأمر الملكي أن انعقاد الاجتماع المُقرّر لمجلس الوزراء يكون "إذا لم نحضره (الملك) ولم يحضره رئيس المجلس (ولي العهد) أو أي من نوابه– برئاسة الأكبر سناً من أعضاء المجلس الحاضرين من أبناء الملك المؤسس".