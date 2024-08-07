يعدّ المكتب السياسي في حماس، أعلى جهة قيادية في الحركة الفلسطينية، التي اختارت يحيى السنوار قائدًا جديدًا لها خلفًا لإسماعيل هنية الذي اغتيل في طهران الأسبوع الماضي.

ما هو المكتب السياسي؟

تأسس المكتب عام 1992، خارج الأراضي الفلسطينية، وبدأ يتولى قيادة الحركة تدريجيًا منذ ذلك التاريخ.

ومع مرور الوقت زاد تمثيل الشخصيات التي تعيش في الداخل، حتى بلغت حصتهم 50% من العضوية في العام 2009.

يتراوح عدد أعضاء المكتب بين 15- 18 عضوًا يتم اختيارهم كل 4 سنوات من قبل مجلس شورى الحركة والذي يمثل الهيئة التشريعية في حماس.

وتجري انتخابات اختيار أعضاء المكتب السياسي وفق آلية شديدة السرية؛ نظرا للتهديدات الأمنية الإسرائيلية.

وبعد اختيار أعضاء المكتب السياسي، يُرشح مجلس الشورى الأسماء التي يراها مناسبة لتولي رئاسة المكتب، بالإضافة إلى نائبه من الأعضاء، إذ لا يمكن للقيادات الترشح من تلقاء نفسها للمواقع العليا.

أخبار ذات علاقة ما رسائل حماس من تعيين السنوار رئيسا لمكتبها السياسي؟

رؤساء المكتب السياسي

تولّى موسى أبو مرزوق منصب أول رئيس للمكتب السياسي من 1992 إلى 1996.

ثم تسلّم خالد مشعل الرئاسة من 1996 إلى 2017.

بعدها جرى انتخاب إسماعيل هنية الذي احتفظ برئاسة المكتب حتى اغتياله الأربعاء الماضي في طهران.

مع العلم أن انتخابات 2021 شهدت تعيين 16 عضوا في المكتب السياسي، مع حفاظ هنية على منصبه، وانتخاب صالح العاروري نائبا له، وبقاء يحيى السنوار في منصبه رئيسا للحركة في غزة.

ومطلع العام، اغتالت إسرائيل صالح العاروري في بيروت، وبقي منصب نائب رئيس المكتب السياسي شاغرا من حينها.

وفي ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها "حماس" في ظل الحرب الإسرائيلية على غزة واغتيال قائدها، جرى اختيار يحيى السنوار رئيس حماس في قطاع غزة وفق مشاورات خاصة تعدت آلية الاختيار المعمول بها.