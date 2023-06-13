الجيش الأمريكي يعلن إصابة 22 عسكريا في حادث هليكوبتر بسوريا

تعرضت طائرة هليكوبتر أمريكية لحادث في شمال شرق سوريا، ما أدى إلى إصابة 22 عسكريا بجروح متفاوتة.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في ساعة متأخرة من أمس الاثنين، في بيان، إنه تم إجلاء عشرة من العسكريين إلى منشآت رعاية خارج منطقة عمليات القيادة المركزية.

وأوضحت القيادة، التي تشرف على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، أن التحقيق لا يزال جاريا للوقوف على سبب الحادث الذي وقع يوم الأحد، إلا أنها أشارت إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن نيران معادية.

وأصيب 23 عسكريا أمريكيا في سوريا بصدمات دماغية في مارس آذار خلال هجومين شنهما مسلحون مدعومون من إيران، حسب ما أعلنته القيادة في أبريل نيسان.