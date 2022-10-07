تقرير: باتيلي يواجه مهمة "شبه مستحيلة" في ليبيا



يواجه الدبلوماسي السنغالي عبد الله باتيلي، المبعوث الأممي الخاص الجديد إلى ليبيا، مهمة شبه مستحيلة، بعد مباشرة مهامه رسميا الأسبوع الحالي، وفق تقرير نشره موقع "لوجورنال دولافريك".

وبدأ باتيلي مبعوثًا خاصًا للأمم المتحدة إلى ليبيا مهامه بصفة رسمية، حيث يواجه ملفات ساخنة ووضعا أسوأ مما واجهه أسلافه يان كوبيتش والأمريكية ستيفاني ويليامز التي تولت المهمة بشكل مؤقت لمدة تقارب السنة، بحسب التقرير.

وأوضح "لوجورنال دولافريك" أنّ جميع مبادرات المجتمع الدولي، ولا سيما الأمم المتحدة، لم تؤدّ إلى أي تحسن في الوضع الميداني في ليبيا، رغم أنّ مبادرة برلين، التي تم إطلاقها في عام 2020، أتاحت وضع خارطة طريق لم يتم الالتزام بها مطلقًا، والأسوأ من ذلك أن تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة العام الماضي والارتباك الذي ساد أثناء تقديم الترشيحات أدى إلى عودة التوتر إلى حد كبير.

وتابع التقرير أنّ التوتر أصبح أكثر وضوحا منذ تعيين البرلمان رئيس حكومة جديدا (فتحي باشاغا)، في حين أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة لا يرغب في التخلي عن منصبه، حيث اندلعت أعمال عنف في طرابلس، ما أثار مخاوف من اندلاع حرب أهلية مقبلة في ليبيا.

وأشار التقرير إلى أنّ المجتمع الدولي يبدو أكثر انشغالاً بالتطلع إلى النفط الليبي والتنديد باتفاقية التنقيب عن المحروقات بين حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس وتركيا أكثر من العمل من أجل السلام، وفق تقديره، لذلك فإن مهمة الممثل الخاص الجديد للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا تلوح في الأفق تقريبًا، يجد السنغالي نفسه في مواجهة حالة أمنية وسياسية غير مستقرة.

وكخطوة رمزية اختار الدبلوماسي السنغالي الاستقرار في العاصمة طرابلس وسيتعين عليه التغلب على العقبة الأولى، وهي عقبة شرعيته، فبعد أن عينه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في أغسطس / آب الماضي كانت طرابلس قد رفضت ترشيحه، وبالتالي سيتعين عليه العمل بجد للفوز بثقة الفاعلين السياسيين في ليبيا.

ومع ذلك، يتمتع باتيلي بميزة واحدة فقط، فهو أول أفريقي يشغل هذا المنصب، وهذه رسالة مهمة لليبيا لا سيما أن السنغالي مدعوم أيضًا من قبل الاتحاد الأفريقي برئاسة ماكي سال الذي يعرفه جيدًا، ومن قبل دينيس ساسو نجيسو، رئيس لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى بشأن ليبيا.

ووفق التقرير لن يكون أداء باتيلي أسوأ من أسلافه السبعة الذين فشلوا جميعًا في إحلال السلام في ليبيا منذ عام 2011.

