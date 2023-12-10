بعد "الفيتو" الأمريكي.. غوتيريش: مصداقية مجلس الأمن تقوّضت

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن سلطة مجلس الأمن ومصداقيته تقوّضتا؛ بسبب عدم القدرة على تنفيذ قرار وقف إطلاق النار الإنساني في غزة، بعد "فيتو" أمريكي.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الأحد، عن أسفه لفشل مجلس الأمن الدولي باتخاذ قرار بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مندّدًا بانقسامات أصابته بـ"الشلل".

وأكد، أمام منتدى الدوحة في قطر، أن المجلس أصابه "الشلل بسبب الانقسامات الجيواستراتيجية" التي تقوض التوصل لأي حلّ للحرب بين إسرائيل وحماس التي نشبت في الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر.

وشدد غوتيريش على أنه لن يتخلى عن دعوته لوقف إطلاق النار الإنساني في غزة.

وتابع أن "سلطة ومصداقية مجلس الأمن الدولي قد تم تقويضهما بشدة" بسبب تأخر تحركه حيال الحرب. واعتبرها ضربة لسمعته تفاقمت مع استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) الجمعة ضد قرار يدعو إلى وقف إنساني لإطلاق النار في القطاع.

وأشار إلى أنه كرّر دعوته لإعلان وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية. لكن "للأسف فشل مجلس الأمن في القيام بذلك"، وتابع "يمكنني أن أعدكم، أنني لن أستسلم".