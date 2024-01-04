منصة أمريكية تبرز تحيز "بي بي سي" لإسرائيل وترصد أخطاء بالجملة

قال تحليل جديد بشأن تغطية "بي بي سي" للحرب على قطاع غزة، إن الهيئة البريطانية كانت متحيزة في تقاريرها عن الوفيات الإسرائيلية مقارنة بالوفيات الفلسطينية.

وخلص التحليل الذي أجرته المنصة الإعلامية المستقلة "أوبن ديموكراسي"، ونشره موقع "ذا ناشيونال"، إلى أن قتلى الإسرائيليين حصلوا على تغطية أكبر نسبيًا من الضحايا الفلسطينيين، وأن اللغة التي استخدمها الصحفيون لوصف الوفيات الإسرائيلية كانت مختلفة بشكل ملحوظ.

كما وجد أن المنظور الفلسطيني للحرب "غائب فعليًا" عن تغطية "بي بي سي"، وأن التقارير حددت أصل الصراع في تصرفات حركة حماس الأخيرة، وليس في صراع دام عقودًا.

وفحصت المنصة الإعلامية، مدة 4 أسابيع بين 7 تشرين الأول/أكتوبر إلى 4 تشرين الثاني/نوفمبر من تغطية "بي بي سي" للحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة، والتي شهدت حتى الآن مقتل أكثر من 22 ألف فلسطيني.

ولاحظت المنصة أن عبارات "القتل" و"القاتل" و"القتل الجماعي" و"القتل الوحشي" و"القتل بلا رحمة"، التي استخدمت بما مجموعه 52 مرة من قبل الصحفيين للإشارة إلى وفيات الإسرائيليين، ولكن لم يتم استخدامها مطلقًا فيما يتعلق بوفيات الفلسطينيين.