أعلنت الخطوط الجوية الأمريكية "أميركان إيرلاينز" تمديد تعليق رحلاتها إلى إسرائيل حتى أواخر مارس/ آذار المقبل، بعد توقفها عن الخدمة منذ بدء حرب غزة. وفقًا لـ"أسوشيتد برس".

وطلب متحدث باسم الخطوط الجوية الأمريكية، من العملاء الذين لديهم تذاكر لرحلات إلى تل أبيب، إعادة الحجز دون أي رسوم إضافية، أو إلغاء رحلاتهم والحصول على استرداد.

وذكرت الخطوط الجوية الأمريكية أن الرحلات إلى مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب سوف تُعَلَّق حتى الـ29 من مارس/ آذار.

وقامت الخطوط الجوية بتحديث تحذير السفر على موقعها الإلكتروني خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأضاف المتحدث "سنواصل العمل بشكل وثيق مع شركات الطيران الشريكة لمساعدة العملاء المسافرين بين إسرائيل والمدن الأوروبية التي تقدم خدماتها إلى الولايات المتحدة".

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ومددت شركة "دلتا إيرلاينز" تعليق رحلاتها إلى تل أبيب حتى الـ30 من سبتمبر/ أيلول المقبل من الـ31 من أغسطس/ آب الحالي. كما أوقفت شركة "يونايتد إيرلاينز" خدماتها إلى أجل غير مسمى.

وتوقفت شركات الطيران الثلاث عن الطيران إلى إسرائيل بعد وقت قصير من هجوم حركة "حماس" في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الذي أشعل فتيل الحرب.

كما أوقفت بضع شركات طيران دولية أخرى رحلاتها من وإلى إسرائيل ولبنان والأردن والعراق وإيران، على خلفية تصاعد التوتر في المنطقة، بعد مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" في طهران، ومقتل مسؤول عسكري بارز في ميليشيا "حزب الله" بغارة إسرائيلية على بيروت أواخر يوليو/ تموز الماضي.

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وأعلنت "شركة لوفتهانزا" الألمانية، الاثنين الماضي، أنها ستوقف جميع رحلاتها إلى تل أبيب وعمّان وبيروت وطهران وأربيل في العراق حتى يوم الاثنين المقبل بناء على "تحليل أمني حالي".