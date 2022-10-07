ضربتان خلال ساعات.. أمريكا تعلن مقتل قياديين لدى داعش بغارة في سوريا

أعلن الجيش الأمريكي أنه نفذ غارة جوية في سوريا، يوم الخميس، أسفرت عن مقتل اثنين من كبار عناصر تنظيم داعش، بحسب بيان صادر عن القيادة الأمريكية في الشرق الأوسط (سنتكوم).

وقالت سنتكوم في البيان، إن "القوات الأمريكية نفذت بنجاح ضربة في شمال سوريا أسفرت عن مقتل كل من أبو هشوم الأموي، ومسؤول كبير آخر في تنظيم داعش".

وقال الجنرال مايكل كوريلا الذي يرأس سنتكوم، إن "هذه الضربة ستضعف قدرة تنظيم داعش على زعزعة استقرار المنطقة وضرب قواتنا وشركائنا".

كما أكد الجيش الأمريكي أنه "لم يسقط قتلى أو جرحى مدنيون خلال هذه العملية" وفقا للمعلومات المتوافرة لديه.

وكانت القوات الأمريكية قتلت ليل الأربعاء الخميس، مسؤولا آخر في التنظيم خلال عملية إنزال جوية في شمال شرق سوريا، بحسب القيادة العسكرية الأمريكية.

وينتشر مئات العسكريين الأمريكيين ضمن تحالف تقوده الولايات المتحدة ضد المتشددين ويواصل القتال مع حلفائه من قوات سوريا الديمقراطية ضد الخلايا النائمة لتنظيم داعش.

وتشن القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن بين حين وآخر عمليات دهم أو إنزال جوي ضد عناصر يشتبه بانتمائهم إلى التنظيم.