طلب الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس، من سكان عدة مناطق بمدينة خانيونس، الإخلاء الفوري، للبدء بعملية عسكرية في تلك المناطق.

وفي التفاصيل، أفاد مراسل "إرم نيوز"، في قطاع غزة، أن الجيش الإسرائيلي ألقى آلاف المناشير الورقية على مدينة خانيونس، يطالب فيها سكان بني سهيلا والقرارة ومدينة عبسان وخزاعة والمحطة والشيخ ناصر، بالإخلاء الفوري لتلك المناطق؛ تمهيدًا لبدء عملية عسكرية.

وعلّل الجيش الإسرائيلي العملية العسكرية الجديدة بإطلاق الفصائل الفلسطينية العسكرية قذائف صاروخية من تلك المناطق تجاه مستوطنات غلاف غزة.

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يُشار إلى أن مدينة خانيونس تعرضت إلى عدة عمليات عسكرية متفرقة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، إذ كانت العملية العسكرية الأخيرة قبل نحو أسبوعين، وانتهت قبل عدة أيام، لتبدأ اليوم عملية عسكرية جديدة.