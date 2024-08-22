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واشنطن: اتفاق وقف إطلاق النار بغزة "يلوح في الأفق" | إرم نيوز

العالم العربي

واشنطن: اتفاق وقف إطلاق النار بغزة "يلوح في الأفق"

واشنطن: اتفاق وقف إطلاق النار بغزة "يلوح في الأفق"
آثار غارة إسرائيلية على غزةالمصدر: رويترز
وكالات
وكالات
22 أغسطس 2024، 3:53 م

قالت المبعوثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد لمجلس الأمن اليوم الخميس إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن "يلوح في الأفق".

وحثت غرينفيلد، بحسب وكالة "رويترز" المجلس المكون من 15 عضوًا الضغط على حركة حماس الفلسطينية لقبول اقتراح لسد الفجوات في مواقف الجانبين.

وأضافت: "إنها لحظة حاسمة لمحادثات وقف إطلاق النار وللمنطقة، وبالتالي يجب على كل عضو في هذا المجلس أن يستمر في إرسال رسائل قوية إلى الجهات الفاعلة الأخرى في المنطقة؛ لتجنب الإجراءات التي قد تبعدنا عن إنجاز هذا الاتفاق".

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بدوره، دعا منسق الأمم المتحدة لعملية السلام بالشرق الأوسط تور وينسلاند، الخميس، إلى إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار على قطاع غزة الآن، بما يتضمن إطلاق سراح الأسرى.

وحذر وينسلاند من أن قطاع غزة يحتاج إلى عقود للتعافي من آثار الحرب، على حين تقف الضفة الغربية على فوهة بركان جراء عنف المستوطنين، وفق وكالة "الأناضول".

قطاع غزة

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