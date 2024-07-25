يشهد اليمن اليوم الخميس، تنفيذ أول بنود اتفاق خفض التصعيد الاقتصادي بين الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي، المرتبط بالقطاع المصرفي والناقل الجوي الوطني.

وأعلنت شركة الخطوط الجوية اليمنية، تسيير 3 رحلات يوميًا من مطار صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين، إلى مطار الملكة علياء الدولي، في العاصمة الأردنية عمّان، ابتداءً من اليوم الخميس، تنفيذًا للاتفاق الذي أعلنه المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، بحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وقال المتحدث الرسمي باسم الخطوط الجوية اليمنية، حاتم الشعبي، إن الشركة تسعى حاليًا للحصول على التصاريح المطلوبة، لتشغيل رحلات أخرى من صنعاء إلى القاهرة وإلى مومباي، مشيرا إلى أن التذاكر متاحة الآن أمام العملاء.

ونشرت وسائل إعلام حوثية بيانا صادرا عن شركة الخطوط اليمنية في صنعاء، يتفق مع ما جاء في إعلام الحكومة الشرعية، لإنهاء سلسلة من الخلافات بين إدارتي الشركة المنقسمة، خلال السنوات الماضية.

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وأواخر الشهر الماضي، اختطف الحوثيون 3 طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية، بعد هبوطها في مطار صنعاء الدولي، في محاولة لثني الشركة عن تنفيذ قرار تحويل إيراداتها المالية إلى حساباتها البنكية في عدن أو الخارج، وانتقال مركزها الرئيس من صنعاء إلى عدن، وسط استمرار الحوثيين في تجميد أرصدة الشركة التي تزيد عن مئة مليون دولار.

عودة "سويفت"

وفي سياق متصل، كشف مصدر مصرفي في صنعاء، بدء تنفيذ البنود المتعلقة بالبنوك، بموجب الاتفاق المعلن عنه الثلاثاء الماضي.

ونقلت وسائل إعلام تابعة للحوثيين، أن جمعية الاتصالات العالمية بين البنوك، أبلغت البنوك اليمنية في صنعاء، بإعادة تفعيل خدمة "سويفت"، بعد نحو أسبوعين من إيقافها، استجابة لطلب البنك المركزي اليمني المعترف به دوليًا.

وقال المصدر المصرفي، إن مركزي صنعاء غير المعترف به دوليًا، ألغى بدوره بعض إجراءاته الأخيرة التي اتخذها بحق عدد من البنوك العاملة في مناطق سيطرة الحكومة.

وكان المركزي اليمني، ألغى التراخيص المصرفية لستة بنوك محلية، نتيجة عدم امتثالها لقرار نقل مراكزها الرئيسة من صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، إلى العاصمة المؤقتة عدن.