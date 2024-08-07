قدمت تركيا، رسميًّا بيانها للانضمام إلى قضية "الإبادة الجماعية" التي رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، لدى محكمة العدل الدولية، وفق وكالة "الأناضول" للأنباء.

وبهذا تكون تركيا سابع دولة تنضم إلى قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل لدى "محكمة العدل الدولية"، بعد كل من نيكاراغوا، وكولومبيا، وليبيا، والمكسيك، وفلسطين وإسبانيا.

وقدم بيان الانضمام إلى المحكمة وفد تركي، ضم سفير أنقرة في لاهاي سلجوق أونال، والبرلماني عن حزب العدالة والتنمية جنيد يوكسال.

وضم الوفد رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين تركيا والاتحاد الأوروبي، النائب عن حزب العدالة والتنمية إسماعيل إمراه قرة يل، وعضو اللجنة الدستورية في البرلمان جاهد أوزكان.

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ومن المنتظر أن تطلع محكمة العدل الدولية، كلًا من إسرائيل وجنوب أفريقيا، بصفتهما طرفي الدعوى، على طلب انضمام تركيا للقضية، لتقدم هاتين الدولتين لاحقًا ملاحظاتهما حول الطلب التركي إلى المحكمة.

وفي الوقت الذي يتوقع أن تتقدم فيه إسرائيل، بملاحظات مكتوبة تعارض انضمام تركيا للقضية، فإن أنقرة لها الحق أيضًا في تقديم ملاحظاتها المكتوبة المضادة للاعتراض الإسرائيلي.

ونهاية ديسمبر/ كانون الأول عام 2023، رفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، على أساس أنها انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية.

وطلبت من محكمة العدل الدولية أن تبت في الإجراءات الاحترازية؛ نظرًا لخطورة الوضع في قطاع غزة، وعقدت جلسات الاستماع بشأن طلب التدابير الاحترازية في لاهاي يومي 11 و12 يناير/ كانون الثاني الماضي.​​​​​​​

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربًا مدمرة على غزة، خلفت ما يزيد على 131 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.