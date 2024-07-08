معاريف: ستارمر قد يتخلى عن نتنياهو أمام "الجنائية الدولية"

توقعت صحيفة "معاريف" العبرية أن تسحب الحكومة العمالية الجديدة في بريطانيا معارضة قدمتها الحكومة السابقة ضد إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

وقالت الصحيفة إن المعارضة التي قدمتها حكومة ريشي سوناك إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي قد تُسحب، بعد أن أبلغ رئيس الوزراء البريطاني الجديد، كير ستارمر، الرئيس محمود عباس تأييده إقامة دولة فلسطينية مستقلة، إضافة إلى تأكيده على "المعاناة المستمرة والخسائر في الأرواح" داخل غزة.

على الجانب المقابل، أشارت الصحيفة إلى أن ستارمر أكد، في اتصال مع نتنياهو، الحاجة الواضحة والعاجلة لوقف إطلاق النار في غزة، و"ضمان استيفاء الشروط طويلة المدى لحل الدولتين، بما في ذلك أن تكون لدى السلطة الفلسطينية الوسائل المالية للعمل بفاعلية".

وقال ستارمر في المحادثة نفسها إن الوضع على الحدود الشمالية لإسرائيل "مقلق للغاية"، مشددًا على أهمية تصرف جميع الأطراف بحذر.

وأبلغ ستارمر كبار مسؤولي حزب العمال أن الحزب لا يزال يعتقد أن المحكمة الجنائية تتمتع بولاية قضائية على غزة.

وقضت المحكمة الجنائية الدولية، نهاية الشهر الماضي، بأن بريطانيا يمكنها تقديم حجج قانونية للقضاة الذين يدرسون طلب الادعاء بإصدار مذكرتي نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت.

وطلبت بريطانيا تقديم ملاحظات مكتوبة بشأن ما إذا كانت "المحكمة تستطيع ممارسة سلطتها القضائية على المواطنين الإسرائيليين في ظل الظروف التي لا تستطيع فيها فلسطين ممارسة سلطة جنائية على المواطنين الإسرائيليين (بموجب) اتفاقيات أوسلو".

ومنحت محكمة العدل الدولية بريطانيا مهلة حتى 12 يوليو/تموز لتقديم حججها.

وفي حال سحب الطلب، أكدت "معاريف" أن ذلك لن يؤخر طلب محكمة العدل الدولية إصدار مذكرات الاعتقال.