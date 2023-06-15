هل تنجح المساعي الإفريقية في جمع البرهان وحميدتي؟
منذ اندلاع المواجهات في السودان بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، جرت مساعٍ متعددة خارجية وداخلية لحل الأزمة، ووقف الحرب التي أودت بحياة الآلاف وشرّدت مئات آلاف السودانيين.
وإلى الآن، لم يتم التوصل لحلول مع استمرار المواجهات، وسط حديث عن مقترح من "إيغاد" للقاء يجمع الجنرالين المتحاربين، قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وقائد الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو.
لقاء مقترح
رغم تباين مواقف أطراف النزاع في السودان، إلا أن نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، مالك عقار، قال إن هيئة الإيغاد اقترحت لقاء بين الجنرالين خلال أسبوعين، يتركز حول وقف إطلاق النار.
وساطة إثيوبيا
وبحسب تصريح صحفي، اليوم الخميس، كلّفت دول "إيغاد" رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، بترتيب وتنسيق لقاء مباشر بين البرهان وحميدتي.
وقالت الخارجية الإثيوبية، إن الهيئة الحكومية للتنمية "إيغاد" كلفتها بلعب دور للوساطة بين طرفي الصراع في السودان، وعرضت استضافة لقاء البرهان - حميدتي في أديس أبابا.
أسهل الطرق
ويرى القيادي بالحرية والتغيير، المعز حضرة، أن لقاء البرهان وحميدتي "أسهل الطرق وأسرعها لإنهاء الحرب في السودان"، مشيرًا إلى أن القرار "يحتاج إلى شجاعة من الرجلين إن كانا يريدان الحفاظ على السودان".
وتأسّف حضرة في حديث لـ"إرم نيوز" على ما قال إنه "عدم قبول البرهان لقاء حميدتي حسب علمه"، لافتًا إلى قبول حميدتي اللقاء حسب مستشاريه.
وقال حضرة: "يبدو أن البرهان يريد استمرار الحرب مدفوعة الثمن من الشعب السوداني.. هنالك مجموعات تسيطر على البرهان"، وفق تعبيره.
حل دائم
ونقلت مصادر أخرى عن الرئيس الكيني وليم روتو، قوله، إن مبادرة الإيغاد تتضمن لقاء يجمع البرهان وحميدتي ورؤساء جمهورية جنوب السودان، وكينيا، وإثيوبيا، وجيبوتي، بهدف إيجاد حل دائم للأزمة الحالية.
وأضافت أن المبادرة "تشمل أيضًا بحث فتح ممرات إنسانية مع طرفي النزاع في السودان خلال أسبوعين، وأن الإيغاد ستشرع خلال 3 أسابيع في إدارة حوار وطني بين قوى مدنية لبحث الأزمة الحالية".
تأثير إفريقي
ويقول فائز السليك، المستشار السياسي لرئيس الوزراء السوداني السابق، عبد الله حمدوك، إنه "غير متفائل بمشاركة الجنرالين عبد الفتاح البرهان ومحمد حمدان دقلو في مفاوضات مباشرة" خارج البلاد.
وأضاف السليك في حديث لـ"إرم نيوز"، أنه من "الواضح وجود طرف ثالث يحيط بقائد الجيش، ويحد من حركته". وتابع: "يمكننا الإشارة إلى عدم مشاركة البرهان في قمة الجامعة العربية الشهر الماضي، رغم تقديم المملكة العربية السعودية الدعوة له، أما قائد الدعم السريع فيكتنف الغموض موقع وجوده وتأثيره حاليًا".
وقال السليك: "لا يوجد تأثير إفريقي يمكن أن يدفع أطراف الحرب للتجاوب في مقابل التأثير الأمريكي والسعودي".
سيناريوهات الحوار
وأوضح السليك أن "الدخول في حوار مباشر لن يتم إلا وفق ثلاثة سيناريوهات، أولها إحساس الطرفين بالإنهاك واليأس من إحراز نصر ساحق، لاسيما وأن الطرفين يواصلان الحرب بعقلية مقامر، الذي كلما خسر على طاولة النرد أصر على مواصلة اللعب أملًا في الفوز".
وتابع: "السيناريو الثاني هو وجود ضغوط دولية وإقليمية تبدأ بعقوبات وحصار دبلوماسي ولوجستي، وتنتهي بتوفير ضمانات، أما السيناريو الثالث فيتمثل بحدوث انقلاب يطيح بأحد الجنرالين ويبعده عن المشهد"، وفق قوله.
معطيات الأرض
وذهب المحلل السياسي، يوسف سراج الدين، إلى أنه رغم ما تحظى به مبادرة "إيغاد" من زخم إقليمي مؤثر، إلا أن "جمع جنرالي الجيش والدعم السريع، يبدو بعيد المنال وفق معطيات راهن الأوضاع العسكرية".
وقال سراج الدين: "ظهور البرهان وحميدتي النادر جدًا منذ اندلاع الحرب، يفسر تقييد حركتهما، وربما إرادتهما لتلبية هكذا دعوات، ويعزز من فرضية فشل اللقاء التصريحات التي بادر بها كل طرف رافضًا الجلوس مع الآخر بدعاوى مختلفة".
ورهن سراج الدين، إمكانية لقاء الجنرالين، بتحولات على الأرض واتفاقيات تسبقه بشكل جدي، مع تطمينات تبعث بها الدوائر الإقليمية والدولية بشأن الخروج الآمن مقابل إنهاء الاقتتال.