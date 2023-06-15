هل تنجح المساعي الإفريقية في جمع البرهان وحميدتي؟

وساطة إثيوبيا

وبحسب تصريح صحفي، اليوم الخميس، كلّفت دول "إيغاد" رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، بترتيب وتنسيق لقاء مباشر بين البرهان وحميدتي.

وقالت الخارجية الإثيوبية، إن الهيئة الحكومية للتنمية "إيغاد" كلفتها بلعب دور للوساطة بين طرفي الصراع في السودان، وعرضت استضافة لقاء البرهان - حميدتي في أديس أبابا.

أسهل الطرق

ويرى القيادي بالحرية والتغيير، المعز حضرة، أن لقاء البرهان وحميدتي "أسهل الطرق وأسرعها لإنهاء الحرب في السودان"، مشيرًا إلى أن القرار "يحتاج إلى شجاعة من الرجلين إن كانا يريدان الحفاظ على السودان".

وتأسّف حضرة في حديث لـ"إرم نيوز" على ما قال إنه "عدم قبول البرهان لقاء حميدتي حسب علمه"، لافتًا إلى قبول حميدتي اللقاء حسب مستشاريه.

وقال حضرة: "يبدو أن البرهان يريد استمرار الحرب مدفوعة الثمن من الشعب السوداني.. هنالك مجموعات تسيطر على البرهان"، وفق تعبيره.

حل دائم

ونقلت مصادر أخرى عن الرئيس الكيني وليم روتو، قوله، إن مبادرة الإيغاد تتضمن لقاء يجمع البرهان وحميدتي ورؤساء جمهورية جنوب السودان، وكينيا، وإثيوبيا، وجيبوتي، بهدف إيجاد حل دائم للأزمة الحالية.

وأضافت أن المبادرة "تشمل أيضًا بحث فتح ممرات إنسانية مع طرفي النزاع في السودان خلال أسبوعين، وأن الإيغاد ستشرع خلال 3 أسابيع في إدارة حوار وطني بين قوى مدنية لبحث الأزمة الحالية".