وسط تزايد الشكاوى.. الأردن يُعد قانوناً يُغلّظ عقوبات الجرائم الإلكترونية

ويعتبر قانون الجرائم الإلكترونية، واحداً من القوانين المثيرة للجدل في الأردن، وتتباين المواقف حياله، بين فريق يرى أنه يقيد الحريات ويعيق الوصول ونشر المعلومات في الفضاء الإلكتروني، وفريق آخر يعتبره ضرورة بسبب تزايد حالات التعدي على البيانات الخاصة، سواء للأفراد أو المؤسسات، حتى الحكومية منها.

وأعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، بأن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية سيحال بصفة الاستعجال لمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) قبل بدء الدورة الاستثنائية المقبلة، مبينا بأنه حالياً "لدى اللجنة القانونية في مجلس الوزراء بهدف الصياغة النهائية".

وقال "الشبول" في تصريحات عبر قناة "المملكة" شبه الرسمية في الأردن، إن مشروع القانون الجديد، سيغلّظ العقوبات، خصوصاً المالية منها، على مرتكبي هذه الجرائم، وذلك إثر ارتفاع الشكاوى حولها، حيث وصلت لأكثر من 16 ألف شكوى في 2022، و8 آلاف شكوى في النصف الأول من العام الحالي 2023.