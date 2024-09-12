بعد تهديدات إسرائيل.. لبنان يتأهب ويجهز 150مستشفى للطوارئ

قال وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض، إن وزارته رفعت جاهزية القطاع الطبي بأرجاء البلاد كافة وأخضعت 150 مستشفى للتدريب لخطة طوارئ، وذلك بعد تهديدات إسرائيل المتكررة بشن حرب واسعة على لبنان.

جاء ذلك في مقابلة مع الأناضول، أوضح خلالها الأبيض "إصابة 250 لبنانيا جراء القصف الإسرائيلي بالفسفور الأبيض المحرم دوليا"، مبينا أن تل أبيب "قصفت أكثر من 15 مركزا صحيا جنوب لبنان 4 منها دمرت بالكامل".

خسائر القطاع الصحي

وبين الوزير أن الضرر "طال ما يزيد على 30 مركبة صحية تعمل في مجالي الإسعاف وإطفاء الحرائق".

وأوضح أن "عدد شهداء العاملين في القطاع الصحي من مسعفين أو عاملين في إطفاء الحريق بلغ نحو 27 شهيدا و94 جريحا سقطوا جراء الاعتداء علـى المراكز الصحية في لبنان".

ولمعالجة إصابات الحرب، تسلمت الصحة اللبنانية منتصف أغسطس/ آب المنصرم شحنة مساعدات طارئة من منظمة الصحة العالمية تضمنت 32 طنا من المستلزمات الطبية والأدوية، كما تسلمت في 9 سبتمبر/ أيلول الجاري 33 طنا من منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف".